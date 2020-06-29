Способствует хорошему сну и влияет на вес: интересные факты о температуре тела человека

Факт 1. Температура тела нестабильна

Температура нашего тела меняется не только, когда мы болеем. Перепады происходят постоянно: по утрам она ниже всего, а по вечерам – самая высокая. Или, к примеру, во время курения, из-за вдыхания горячего дыма, легкие нагреваются и повышается температура тела. У человека, который говорит неправду, становится горячее кончик носа и зона вокруг глаз. А с возрастом температура, наоборот, снижается.

Факт 2. У мужчин и женщин разная температура

Постоянная температура тела у женщин устанавливается к 14 годам, а у мужчин — к 20. У мужчин температура тела на полградуса ниже, чем у женщин. К тому же женщины мерзнут чаще и больше, чем мужчины.

Факт 3. От температуры зависит здоровый сон

Ученые выяснили, что в прохладном помещении человек быстрее засыпает. Поддержание более низкой температуры в спальне стабилизирует работу организма во время сна.

Факт 4. Температура влияет на вес

Некоторые исследования показали, что ожирение может быть связано с уменьшением температуры тела в течение дня. Если у человека температура тела всегда ниже 36°C — это показатель недостатка энергии. В итоге тело не успевает сжигать калории и медленно набирает лишние килограммы.

Фото: UAZMI