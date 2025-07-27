Какая температура морской воды в Одессе 27 июля

По информации Гидрометцентра Чёрного и Азовского морей, температура воды у побережья Одессы 27 июля 2025 года составила +22…+23 °C. Это создаёт приятные условия для купания и отдыха на пляже.

Те же данные приводит специализированный ресурс Sea‑temperature‑UA: +23.0 °C. Однако там также отмечается, что это на 1.1 °C ниже среднегодового показателя на эту дату.

Другой источник — SeaTemperature.net — зафиксировал температуру +22 °C, хотя прогноз на вечер обещает до +25.0 °C. Стоит учитывать, что это может быть расчёт по модельным данным, а не замер непосредственно у берега.

В целом, текущая температура воды комфортна для большинства отдыхающих, несмотря на незначительное отклонение от среднестатистических значений.

Ранее мы писали, что в Одессе резко похолодало море: в чём причина аномалии

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