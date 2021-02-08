Система предоставления бесплатной вторичной правовой помощи в Украине функционирует с 2013 года. Не каждый может себе позволить посетить частного юриста или адвоката, поэтому для большинства услуги государственного бюро правовой помощи остаются самыми доступными. Кто может ими воспользоваться?

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В соответствии с Законом Украины «О бесплатной правовой помощи» №3460-VI от 2 июня 2011 года (в редакции от 18.07.2020 года), существует первичная правовая помощь и вторичная правовая помощь.

Бесплатная первичная правовая помощь (БППП) включает:

предоставление консультаций и разъяснений по правовым вопросам;

составление заявлений, жалоб, других документов (кроме документов процессуального характера);

предоставление консультаций, разъяснений и подготовка проектов договоров пользования земельными участками (аренда, субаренда и так далее) для сельских жителей – владельцев земельных участков;

предоставление помощи в обеспечении доступа лица к вторичной правовой помощи.

Каждый человек имеет право обратиться в любой центр системы бесплатной правовой помощи и бесплатно получить первичную правовую консультацию.

На сегодняшний день размер прожиточного минимума составляет:

для детей до 6 лет – 1921 гривен;

для детей от 6 до 18 лет – 2395 гривен;

для трудоспособных лиц – 2270 гривен;

для лиц, утративших трудоспособность, – 1769 гривен.

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Бесплатная вторичная правовая помощь (БВПП) включает:

защиту;

представительство интересов в судах, других государственных органах, органах местного самоуправления, перед другими лицами;

составление документов процессуального характера.

В отличие от первичной, на бесплатную вторичную правовую помощь имеют право только некоторые лица, а именно:

лица, среднемесячный доход которых не превышает двух размеров прожиточного минимума для соответствующей категории населения, а также лица с инвалидностью, которые получают пенсию или пособие в размере, не превышающем двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц;

дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети, пострадавшие в результате военных действий и вооруженных конфликтов;

внутренне перемещенные лица;

собственники земельных участков, которые проживают в сельской местности;

лица, к которым применено административное задержание или административный арест;

лица, которые в соответствии с уголовным законодательством считаются задержанными;

беженцы – с момента подачи лицом заявления о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите в Украине;

реабилитированные лица;

ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»; лица, имеющие особые заслуги и особые трудовые заслуги перед Родиной; жертвы нацистских преследований;

лица, в отношении которых суд рассматривает дело о предоставлении психиатрической помощи в принудительном порядке;

лица, в отношении которых суд рассматривает дело о предоставлении психиатрической помощи в принудительном порядке; лица, пострадавшие от домашнего насилия или насилия по признаку пола;

обличители – в связи с раскрытием ими информации о коррупционном правонарушении.

Внимание!

Ветераны войны, реабилитированные и внутренне перемещенные лица, пострадавшие от насилия, беженцы и лица, чей среднемесячный доход не превышает двух размеров прожиточного минимума (в том числе и лица с инвалидностью) могут обращаться за бесплатной вторичной помощью не более шести раз в год.

Как получить юридическую помощь?

Центры правовой помощи предлагают несколько вариантов решения вопросов.

Прийти в любой офис по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи. Адреса можно узнать на сайте системы бесплатной правовой помощи: legalaid.gov.ua/tsentry. Позвонить по телефону единого контактного центра системы бесплатной правовой помощи: 0-800-213-103 (круглосуточно и бесплатно со стационарных и мобильных телефонов). По этому номеру также можно проконсультироваться и узнать адреса и телефоны офисов. Скачать в смартфоне мобильное приложение системы «Безоплатна правова допомога». В нем можно найти ближайший центр бюро правовой помощи, а также проверить, имеет ли человек право получить вторичную правовую помощь за счет государства. В социальной сети «Фейсбук» можно найти центры системы бесплатной правовой помощи и задать вопрос в мессенджере, набрав в поиске «бесплатная правовая помощь».

Вопросы, с которыми чаще всего обращаются за бесплатной правовой помощью

порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи для лиц с инвалидностью и пенсионеров;

порядок предоставления жилищных субсидий;

порядок назначения государственных социальных пособий малообеспеченным семьям;

порядок расторжения брака и взыскания алиментов на содержание детей;

порядок лишения родительских прав;

наследование по закону и по завещанию;

порядок предоставления дополнительного срока для вступления в наследство;

признание права собственности на наследственное имущество (в связи с потерей или отсутствием правоустанавливающих документов на имущество);

обжалование задолженности по кредитному договору;

порядок регистрации и снятия с регистрации места проживания;

порядок обжалования постановлений о совершении административного правонарушения;

признание лица утратившим право пользования жильем (выписка);

порядок снятия ареста с недвижимого (движимого) имущества, банковского счета, наложенного органами государственной исполнительной службы;

установление факта, имеющего юридическое значение (факт смерти, факт проживания одной семьей, факт родственных отношений и так далее);

порядок приватизации земельных участков;

бесплатное получение земельного участка для ведения личного крестьянского хозяйства;

порядок и условия расторжения договора аренды земельного участка.

Автор: Ольга Новикова

Подготовлено при помощи Регионального центра по предоставлению БВПП в Одесской области

Фото: ponedelnik.info

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