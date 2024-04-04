Рынки Одессы и области: обзор цен на основные продукты питания

Киевский рынок: много цветов, зелени, сыра, брынзы и копченостей от фермеров собственного производства

«Покупайте вкусненькое», раздается с каждой стороны! Да, на рынке очень много всего аппетитного на любой вкус: копчености и брынза, свежая весенняя зелень с грядки и первая редиска есть все! Цены здесь более-менее соответствуют ценам на других рынках, но если прийти перед закрытием, когда фермерам уже пора возвращаться домой, то можно «поймать удачу» и значительно улучшить себе настроение.

Цены на овощи

картофель — 25-40 гривен;

лук — 30-35 гривен;

помидоры — 70-140 гривен;

свекла — 25-35 гривен;

кабачки — 80-120 гривен;

огурцы — 70-150 гривен;

сладкий перец — 90-160 гривен;

баклажаны — 100-160 гривен;

капуста — 25-35 гривен;

капуста молодая — 80-90 гривен;

чеснок — 100-160 гривен;

морковь — 25-30 гривен;

редис — 70-120 гривен;

черемша в пучках — 15-20 гривен;

зелень — от 10-15 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 20-35 гривен;

бананы — 60-80 гривен;

грейпфруты — 60-80 гривен;

гранаты — 80-120 гривен;

лимоны — 60-80 гривен;

мандарины — 50-120 гривен;

апельсины — 45-100 гривен.

Цены на яйца и молочные продукты

яйца (десяток) — 35-85 гривен;

брынза — 160-200 гривен;

сыр — 90-150 гривен.

Цены на мясо

говядина и телятина: задняя часть — 250-280 гривен;

говядина и телятина: телячья шея — 190-220 гривен;

говядина и телятина: ребра — 140-180 гривен.

свинина: задняя часть — 180-200 гривен;

свинина: шея — 220-260 гривен;

свинина: лопатка — 180-200 гривен;

свинина: ребра — 200-220 гривен;

свинина: сало свежее — 140-160 гривен;

свинина: сало соленое — 180-250 гривен.

Цены на рыбу

толстолобик — 80-100 гривен;

караси — 70-90 гривен;

судак — 150-250 гривен;

карп — 80-160 гривен.

Рынок «Южный»: весна на пороге

На рынке «Южном» — весна на каждом лотке: много разной зелени, рыбы (пока есть возможность торговать до начала нереста), широкий выбор мяса цыплят, телятины и баранины, вдоволь яиц. По словам торговцев, меньше стали покупать цитрусовых, сухофруктов — всем хочется чего-то зеленого и сочного.

Цены на овощи

картофель — 30-35 гривен;

лук — 30 гривен;

помидоры — 60-120 гривен;

свекла — 20-35 гривен;

кабачки — 80-120 гривен;

огурцы — 80-140 гривен;

сладкий перец — 80-160 гривен;

баклажаны — 90-160 гривен;

капуста — 25-35 гривен;

капуста молодая — 80-90 гривен;

чеснок — 90-150 гривен;

морковь — 25 гривен;

редиска — 65-100 гривен;

черемша — 20-25 гривен;

зелень — от 15 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 25-40 гривен;

бананы — 60-90 гривен;

грейпфруты — 60-80 гривен;

гранаты — 100-150 гривен;

лимоны — 60-70 гривен;

мандарины — 45-110 гривен;

апельсины — 50-100 гривен.

Цены на яйца и молочные продукты

яйца (десяток) — 35-80 гривен;

брынза — 150-220 гривен;

сыр — 110-140 гривен.

Цены на мясо

говядина и телятина: задняя часть — 260-280 гривен;

говядина и телятина: телячья шея — 200-240 гривен;

говядина и телятина: ребра — 150-180 гривен;

говядина и телятина: антрекот — 200 гривен.

свинина: задняя часть — 160-180 гривен;

свинина: шея — 200-240 гривен;

свинина: лопатка — 170-190 гривен;

свинина: ребра — 200 гривен;

свинина: сало свежее — 150-170 гривен;

свинина: сало соленое — 180-350 гривен.

Цены на рыбу

толстолобик — 80-100 гривен;

караси — 60-90 гривен;

судак — 160-260 гривен;

карп — 80-160 гривен.

Рынок «Северный»: цены растут, люди довольные

Разговор двух одесситок на рынке «Северном»: «Слушай, все говорят, что у Любы такая вкусная квашеная капуста. Интересно, как она ее готовит?» спрашивает одна другую. «Просто сахар добавляет», отвечает та. А еще посетители рынка повеселели. Но не потому, что цены снизились или денег больше стало. Просто погода хорошая: тепло, солнце, весна… Ах да, кое-что все-таки подешевело. Речь о яйцах.

Цены на овощи

картофель — 25-30 гривен;

лук — 20-30 гривен;

помидоры — 90-120 гривен;

свекла — 20-30 гривен;

кабачки — 110-130 гривен;

огурцы — 130-150 гривен;

сладкий перец — 140-150 гривен;

баклажаны — 150-200 гривен;

капуста — 20-25 гривен.

чеснок — 150 гривен;

морковь — 25-30 гривен;

зелень — 15 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 30 гривен;

бананы — от 75 гривен;

грейпфруты — 80 гривен;

гранаты — 150 гривен;

лимоны — 80 гривен;

мандарины — от 110 гривен;

апельсины — от 130 гривен.

Цены на яйца и молочные продукты

яйца (десяток) — от 30 гривен;

брынза — 180-210 гривен;

творог — 90-40 гривен.

Цены на мясо

говядина и телятина: задняя часть — 240-250 гривен;

говядина и телятина: телячья шея — 200-220 гривен;

говядина и телятина: ребра — 120-150 гривен;

говядина и телятина: антрекот — 170-180 гривен.

свинина: задняя часть — 150 гривен;

свинина: шея — 230 гривен;

свинина: лопатка — 160-180 гривен;

свинина: ребра — 170-200 гривен;

свинина: сало свежее — 100-180 гривен;

свинина: сало соленое — 120-200 гривен.

Цены на рыбу

толстолобик — 100-120 гривен;

караси — 75-100 гривен;

лобан — 190 гривен;

судак — 170-220 гривен;

карп — 120-130 гривен;

лещ — 70 гривен.

На Арцизском рынке молочка дороже, чем на Тарутинском

Арцизский центральный рынок всегда полон товарами и покупателями. Здесь хорошо можно сторговать мясо, прицениться к овощам, есть большое разнообразие зелени и солений. Но молочка почему-то немного дороже, чем на Тарутинском рынке, несмотря на близкое соседство поселка всего каких-то — 40 километров.

Цены на овощи

картофель — 28 гривен;

лук — 20 гривен;

помидоры — 140 гривен;

свёкла — 20 гривен;

кабачки — 120 гривен;

огурцы — 90 гривен;

сладкий перец — 120 гривен;

капуста — 15 гривен;

чеснок — 150 гривен;

морковь — 20 гривен;

зелень — от 25 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 25 гривен;

груши — 55 гривен;

виноград — 60 гривен;

лимоны — 65 гривен;

мандарины — 65 гривен;

апельсины — 110 гривен;

киви — 125 гривен.

Цены на яйца и молочные продукты

яйца (десяток) — 40 гривен;

брынза — 170 гривен;

сыр — 140 гривен;

молоко — 30 гривен;

сливки — 180 гривен.

Цены на мясо

говядина и телятина: задняя часть — 150 гривен;

говядина и телятина: телячья шея — 180 гривен;

говядина и телятина: ребра — 150 гривен;

говядина и телятина: антрекот — 190 гривен.

свинина: задняя часть — 150 гривен;

свинина: шея — 180-190 гривен;

свинина: лопатка — 160 гривен;

свинина: ребра — 135 гривен;

свинина: сало свежее — 60-80 гривен.

Цены на рыбу

толстолобик — 80-150 гривен;

караси — 55-75 гривен;

пелингас — 90 гривен.

Тарутинский рынок: спросом пользуется мясо из Татарбунар

На Тарутинском рынке уже появилась клубника, но по такой цене, что на эти деньги можно взять килограмм свинины, ножки и ушки и наварить кастрюлю холодца. Хотя каждому свое. Мясо, кстати, всегда самое свежее, предлагают в мясном магазине от Татарбунарского мясокомбината приветливые продавцы Снежана, Елена и Александр. Каждый день, кроме понедельника, сюда привозят разнообразную мясную продукцию, в том числе купаты, колбасы, сардели, маринованный шашлык и гриль. Здесь много постоянных покупателей, поэтому к обеду полные витрины обычно опустошаются.

Цены на овощи

картофель — 20-25 гривен;

лук — 18-20 гривен;

свекла — 25 гривен;

огурцы — 180 гривен;

капуста молодая — 80 гривен;

капуста — 15 гривен;

капуста пекинская — 35 гривен;

чеснок — 150-200 гривен;

морковь — 25 гривен;

зелень — от 15 гривен;

кабачки — 100 гривен;

редиска — 70 гривен;

синие — 120 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 15-25 гривен;

лимоны — 60-80 гривен;

клубника — 250 гривен.

Цены на яйца и молочные продукты

яйца (десяток) — 30-35 гривен;

брынза овечья — 200 гривен;

брынза коровья — 150 гривен;

сыр — 80-100 гривен;

молоко — 20-25 гривен;

сметана — 60-80 гривен;

сливки — 160 гривен.

Цены на мясо

говядина: мякоть — 200 гривен;

говядина: грудинка — 130 гривен;

говядина: антрекот — 150 гривен.

свинина: задняя часть — 150-160 гривен;

свинина: шея — 170 гривен;

свинина: ребра — 150 гривен;

свинина: лопатка — 155 гривен;

свинина: печень — 65 гривен;

свинина: сало — 65-105 гривен;

свинина: уши, хвосты — 55-60 гривен;

свинина: ножки — 45 гривен;

свинина: фарш — 145 гривен.

Цены на рыбу

толстолобик — 90 гривен;

карась — 65 гривен;

карп — 95 гривен;

сельдь свежая — 200 гривен;

хамса — 160 гривен.

На Ренийском рынке «старые» овощи сдают позиции

На Ренийском рынке можно найти все больше продукции из теплиц: к редиске и капусте, которые появились в первых числах марта, добавились кабачки и огурцы. Поэтому «старые» овощи и фрукты постепенно начинают сдавать свои ценовые позиции. Например, яблоки прошлого урожая можно купить уже по — 15 гривен за килограмм. Еще один подарок сезона по весне начали интенсивно нестись куры: десяток домашних яиц можно купить по — 35 гривен.

Цены на овощи

картофель — 20-22 гривны;

лук — 20 гривен;

помидоры — 30-100 гривен;

свекла — 15-20 гривен;

редис — 70-80 гривен;

чеснок — 120-130 гривен;

капуста ранняя — 60-80 гривен;

огурец ранний — 160-180 гривен;

зелень — от 10-15 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 15-25 гривен;

груши — 30-70 гривен;

лимоны — 65-80 гривен;

мандарины — 75 гривен;

апельсины — 70-75 гривен.

Цены на яйца и молочные продукты

яйца (десяток) — 35-40 гривен;

брынза — 200-250 гривен;

сыр — 180 гривен.

Цены на мясо

свинина: задняя часть — 150-185 гривен;

свинина: шея — 200 гривен;

свинина: лопатка — 180 гривен;

свинина: ребра — 180 гривен;

свинина: сало свежее — от 80 гривен.

Цены на рыбу

карась — 50-65 гривен;

лещ — 30-35 гривен;

толстолобик — 30-80 гривен;

судак — 120-150 гривен.

На Любашевском рынке подешевели яйца

На Любашевском рынке килограмм свинины можно выторговать за — 140-150 гривен. Стоимость овощей сейчас относительно высокая, и такие ценники продержатся примерно до середины апреля, пока на отечественные прилавки не поступит турецкая продукция из открытого грунта. В супермаркетах упали в цене куриные яйца, а также подсолнечное масло. В то же время подорожало сливочное масло, бананы и яблоки. В целом цены на треть популярных продуктов из потребительской корзины остались без изменений.

Цены на овощи

картофель — 16-20 гривен;

лук — 15-20 гривен;

помидоры — 100-130 гривен;

морковь — 20-25 гривен;

свекла — 20-25 гривен;

огурцы — 130-140 гривен;

сладкий перец — 150 гривен;

капуста — 15-16 гривен;

чеснок — 140-150 гривен;

зелень — от 10-15 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 20-30 гривен;

груши — 60-75 гривен;

мандарины — 55-70 гривен;

апельсины — 75 гривен;

редис — 40 гривен.

Цены на яйца и молочные продукты

сметана — 120 гривен;

творог — 120 гривен;

масло — 250 гривен;

сливки — 180 гривен.

Цены на мясо

свинина: ребра — 140 гривен;

свинина: сало свежее — 20-100 гривен;

свинина: куры — 150 гривен.

Рыба

карп — 100-120 гривен;

толстолобик — 70-80 гривен;

карась — 80 гривен.

Чеснок и зелень на рынке в Балте «в цене»

Балтский рынок с каждым годом становится комфортнее как для продавцов, так и для покупателей. Однако в базарные дни возле рынка наблюдается большое скопление людей и транспорта, что создаёт определённые проблемы. В связи с этим на той части рынка, которая почти не используется, вскоре появится удобная парковочная зона. Итак, что с ценами? Идем к мясному корпусу. Здесь на десять гривен снизилась цена на ошеек и свиные ребра. Лопатка, битки и сало стоят, как и раньше. Молочный и рыбный ряды тоже держат стабильные цены. А вот стоимость яблок и картофеля снизилась на — 2-3 гривны. Однако чеснок и зелень, как говорят балтийцы, «в цене».

Цены на овощи

картофель — 16-18 гривен;

лук — 12-16 гривен;

помидоры — 130 гривен;

свекла — 20 гривен;

огурцы — 110 гривен;

сладкий перец — 100 гривен;

баклажаны — 70 гривен;

капуста — 15-18 гривен;

чеснок — 150-200 гривен;

морковь — 16-18 гривен;

зелень (100 г) — от 40 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 15-25 гривен;

лимоны — 70 гривен;

мандарины — 60 гривен;

апельсины — 65 гривен.

Цены в молочном корпусе

яйца (десяток) — 50 гривен;

брынза — 180 гривен;

сыр — 120 гривен.

Цены на мясо

свинина: задняя часть — 170-190 гривен;

свинина: шея — 190 гривен;

свинина: лопатка — 200 гривен;

свинина: ребра — 160-170 гривен;

свинина: битки — 200 гривен;

свинина: сало свежее — 100-110 гривен.

Цены на рыбу

толстолобик — 80-90 гривен;

карась — 60-80 гривен;

карп — 120 гривен.

Обзор цен на рынках Одессы и области подготовили Мария Котова, Тамила Терзян, Иван Свищ, Наталия Димчева, Анна Чахлова, Анна Терзивец, Любовь Кузьменко, Антонина Бондарева, Юрий Федорчук