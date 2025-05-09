Соответствующая норма предусмотрена постановлением Кабинета Министров №417, которое уже подписано, сообщает Освіта.ua.

Кабмин утверждил перечень специальностей, для обучения на которых в 2025 году будут установлены предельные, то есть минимально возможные, цены на контракт.

Это касается более 50 популярных специальностей, в частности:

гуманитарные науки и искусство — журналистика, дизайн, аудиовизуальное искусство, филология (кроме украинистики и классических языков);

социальные науки и управление — экономика, политология, международные отношения, социология, психология, публичное управление, право;

и финансы — менеджмент, маркетинг, учет и налогообложение, финансы;

ИТ и технические науки — прикладная математика, программная инженерия, компьютерные науки, кибербезопасность, архитектура;

медицина — стоматология, медицина, педиатрия, фармация, медсестринство;

сфера услуг — гостинично-ресторанное дело, туризм;

транспорт — морской и внутренний водный транспорт.

Поскольку регистрация заявлений на поступление начинается 19 июля, новые прайсы университеты должны показать до 19 мая 2025 года.

Такие требования прописаны в «Порядке формирования минимального размера платы за обучение», утвержденном КМУ.

В Министерстве образования и науки комментируя такое решение, отмечают, что многие государственные вузызанижают стоимость обучения для студентов-контрактников за счет государства.

«Когда государство выделяет 55-56 тысяч гривен на одного студента, а контракт стоит 25 тысяч, возникает логичный вопрос: кто покрывает разницу? Часто — само же государство. Это демотивирует преподавателей и приводит к деградации образовательной системы», — объясняет заместитель министра образования Михаил Винницкий.

По его мнению, новые правила помогут университетам иметь стабильное финансирование, что позволит повысить качество подготовки, сохранить профессиональных преподавателей и обеспечить материально-техническую базу.

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Обучение станет дороже, чем в Польше

Ректор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Станислав Николаенко считает, что из-за нововведения стоимость обучения в Украине может стать выше, чем в Польше, Чехии, Словакии. Что может спровоцировать выезд молодых людей из Украины для получения образования в европейских вузах.

«Данный шаг, инициированный Министерством образования и науки, противоречит европейскому курсу в области высшего образования, где доступ граждан ЕС к университетскому образованию является практически бесплатным, за счет государства. Европейские университеты только для иностранных студентов, а также на заочное обучение устанавливают размер платы за обучение самостоятельно, без какого-либо вмешательства государства», — утверждает Николаенко.

Он добавил, что Союз ректоров Украины 1 мая направил письмо к президенту Украины с просьбой остановить действие соответствующего постановления Кабмина.

Напомним, с 1 сентября 2025 года в Украине полностью прекратят существование или будут реорганизованы по меньшей мере 403 школы. В этом списке — 7 образовательных учреждений Одесской области.