Куда идти за пенсией, если нет света?

Нацбанк Украины (НБУ) заявил, что банки будут продолжать работать в случае длительного отсутствия энергоснабжения.

Определены системно важные банки, в которых будут работать 760 дежурных отделений в Киеве и 275 населенных пунктах 22 областей. Там можно будет получить пенсию, снять деньги в терминалах, оплатить коммунальные услуги.

Дежурные отделения снабжаются всем необходимым оборудованием и каналами связи для непрерывной работы. Также отделения обеспечиваются дополнительным персоналом, кассовой техникой, банкоматами, наличными деньгами.

В НБУ отметили, что перечень дежурных отделений постоянно уточняется и обновляется. Подробную информацию о них можно узнать в контакт-центрах, на официальных сайтах и социальных сетях банков.

Если возникнут вопросы, звоните на «горячую линию» НБУ: 0-800-505-240.

Ранее мы рассказывали, что в Украине запускают «банкоматный роуминг».

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Фото: Сегодня