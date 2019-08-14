Шлагбаум на 13 станції Фонтану: незаконну споруду таки остаточно прибрали

Впродовж сьогоднішнього дня проїзд до моря був безкоштовним.

Вчора, 13 липня, активісти демонтували шлагбаум на 13 станції Великого Фонтану. Чоловіки своїми силами та кувалдами збили як саму конструкцію шлагбауму, так і будку оператора. Досі зламані конструкції не відновили, тобто проїзд до моря залишається безкоштовним.

– Щойно відвідав місце де вчора було демонтовано незаконний шлагбаум, – заявив активіст Дем’ян Ганул у Facebook. – Багато диванних «воїнів» писали що уже сьогодні його відновлять, так от, нічого не відновили, а навпаки прибрали залишки.

Щойно відвідав місце де вчора було демонтовано незаконний шлагбаум. Багато диванних «воїнів» писали що уже сьогодні його відновлять, так от, нічого не відновили, а навпаки прибрали залишки.Додаю відео записане кілька хвилин тому! Gepostet von Дем'ян Ганул am Mittwoch, 14. August 2019

Нагадаємо, днями активісти уже намагалися демонтувати шлагбаум, однак за декілька годин конструкцію відновили.

Фото: Олександр Жироносенко