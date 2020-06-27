Школа потребителя: о счетчиках газа и ответственности газовщиков

Почему важно обеспечить доступ газовщиков в квартиру и как жителям многоквартирного дома можно ознакомиться с показаниями общедомового прибора учета газа?

Не пустили газовщиков в квартиру? Ждите санкций

Согласно Кодексу газораспределительных систем, бытовой потребитель, на территории которого установлен счетчик газа, обязан обеспечить доступ представителям оператора газораспределительных систем (ГРС) после предъявления ими служебных удостоверений. В данном случае речь идет о сотрудниках компании «Одессагаз», которые проводят плановое техническое обследование газовых сетей в доме согласно договору.

Также потребители обязаны беспрепятственно допускать в свои жилые и подсобные помещения, где расположены газовые приборы и устройства, представителей компании – поставщика газа. Опять же – при предъявлении соответствующего служебного удостоверения.

Такая обязанность установлена Правилами поставки природного газа, отмечают в компании «Одессагаз-Поставка».

Важно знать, что за не допуск сотрудников газовой службы в дом или квартиру газовщики имеют право прекратить или ограничить газоснабжение.

Если общедомовой счетчик газа закрыт для потребителя

Почти на всех домах Одессы установлены общедомовые приборы учета газа. Как правило, они стоят в коробах с окном, в котором можно посмотреть показания счетчика. По словам одной нашей читательницы, в ее доме такой возможности нет: счетчик закрыт на ключ в глухой коробке и проверить потребление газа нельзя. Приходится молча оплачивать платежки.

Напомним, что доступ к общедомовому прибору учета, как правило, есть у балансодержателя дома. Это могут быть управляющая компания, ЖКС или Объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).

Балансодержатель дома обязан предоставлять потребителю доступ к показаниям общедомового счетчика. Для решения проблемной ситуации необходимо обратиться в компанию, обслуживающую дом, и взять ключ от короба, где спрятан прибор учета.

По всем вопросам относительно расчетов за потребленный газ можно обращаться по телефонам контакт-центра компании «Одессагаз-Поставка»:

0 (800) 20-10-04,

(093) 170-36-66

(066) 900-12-52

(095) 930-02-19

(095) 930-03-31

(095) 930-01-95

(095) 930-02-46

передать показания можно с помощью Viber и Telegram;

письменные обращения можно направлять на электронный адрес компании: mailbox@gazpostach.od.ua.

Напомнним, мы писали о том, кто отвечает за газовое оборудование и заставят ли за газ платить больше. Также мы узнавали, что делать, если украли газовый счетчик и можно ли поменять поставщика газа.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.