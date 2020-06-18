Без счетчика: за газ заставят платить больше?

Газовый пинг-понг

Наверняка многие помнят ситуацию, когда нормы потребления газа для потребителей без приборов учета то значительно уменьшали, то так же значительно увеличивали. Так, с октября 2014 года по март 2019-го нормы менялись пять раз. Это было связано с тем, что все постановления об уменьшении норм потребления были подготовлены и приняты с нарушением процедуры. В результате облгазы с легкостью оспаривали их в судах. При этом страдали кошельки потребителей. У кого была возможность, устанавливали приборы учета за свой счет, у кого нет – вынуждены были обивать пороги газовых служб, решая вопросы с начислением оплаты. Только в 2016 году действующие нормы отменяли и устанавливали три раза. И уследить за этими колебаниями потребителю было крайне сложно.

В настоящее время, согласно Постановлению Кабмина «Вопросы потребления природного газа» №143 от 27 февраля 2019 года (в редакции от 7.03.2019 г.), нормы потребления газа на одного человека в месяц составляют:

– плита газовая при наличии централизованной поставки горячей воды – 3,28 куб. м;

– плита газовая при отсутствии централизованной поставки горячей воды и газового водонагревателя – 5,39 куб. м;

– плита газовая и газовый водонагреватель – 10,49 куб. м.

Но очень скоро они могут значительно возрасти.

Новые суды и старые нормы

В начале июня апелляционный суд поддержал решение Окружного административного суда города Киева от 13 февраля 2020 года, которым Постановление №143 было признано неправомерным. Истец – «Николаевгаз» – утверждает, что нормы потребления газа (3,28, 5,39 и 10,49 кубометра на одного человека в месяц) являются заниженными и не соответствуют фактическому потреблению, что может привести к разнице между объемами фактически распределенного природного газа и объемами, определенными по нормам потребления. В решении суда сказано, что постановление вступает в законную силу со дня его принятия (2 июня) и может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы непосредственно в Верховный Суд. Отменив последнее постановление, судебные органы фактически вернули нормы потребления газа образца 1996 года, которые выше нынешних в 2-3 раза:

плита газовая при наличии централизованно й поставки горячей воды – 9,8 куб. м на одного человека в месяц;

плита газовая при отсутствии централизованно й поставки горячей воды и газового водонагревателя – 18,3 куб. м;

плита газовая и газовый водонагреватель – 23,6 куб. м.

На сайтах облгазов информации по изменению норм для потребителей без счетчиков нет, и вопрос остается открытым. Опять же есть надежда на Верховный Суд, который, возможно, встанет на сторону потребителей.

О чем мечтают в Минэнерго?

В глобальном масштабе, пока есть домохозяйства без счетчиков, есть повод для волнений. Тем более что и Министерство энергетики и защиты окружающей среды озабочено проблемой неконтролируемого объема потребления газа. Там считают, что реально потребители используют гораздо больше голубого топлива, что приводит к бесплатному использованию газа на сумму 2,6 млрд. гривен в год.

В настоящее время Минэнерго рассматривает возможное повышение норм потребления газа для потребителей без счетчиков (см. таблицу) в 2-3 раза в зависимости от времени года, но окончательное решение еще не принято.

По данным министерства, счетчиков нет у четверти домохозяйств, а значит, повышение норм потребления газа будет стимулировать население устанавливать счетчики. Но, как всегда, возникает вопрос – за чей счет?

Как быть со счетчиками газа?

Святослав Павлюк, исполнительный директор ассоциации «Энергоэффективные города Украины», выступает за то, чтобы поставить вопрос ребром: или облгазы обеспечивают потребителей счетчиками до начала 2021 года (как и установлено Законом «О коммерческом учете газа»), или выходят из бизнеса. О необходимости обеспечить всех потребителей счетчиками говорит и советник министра в Минэнерго Александр Трохимец. Но называет этот план долгосрочным: потребителей без счетчиков еще слишком много (более 3 млн. домохозяйств) и их надо физически успеть обеспечить. Кроме того, остро стоит вопрос оплаты приборов. Расходы включены в тариф, но средств недостаточно. Учитывая все нюансы, конечный срок общеобязательной установки газовых счетчиков, возможно, перенесут. А если повышенные нормы потребления все же «заработают», потребителям придется задуматься о покупке счетчика за свои деньги.

К слову – о том, что из-за отсутствия денег облгазы в свое время массово устанавливали общедомовые приборы учета газа вместо индивидуальных. По всем законам логики это не отвечает требованиям коммерческого учета, ведь потребитель должен платить ровно за такой объем, какой потребил именно он. Видимо, такая мотивация помогла полтавчанке, которая добилась через суд установки индивидуального счетчика, несмотря на наличие общедомового. А это уже прецедент.

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Редакция направила запрос в Национальную комиссию по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг. Мы задали вопросы, касающиеся бесплатной установки газовых счетчиков и возможности получения компенсации в том случае, когда прибор учета установлен за счет потребителя. Ждем ответов и о результатах обязательно расскажем нашим читателям.

Нормы потребления газа при отсутствии приборов учета

(проект Минэнерго)

Категории Нормы потребления газа на одного человека в месяц С апреля по сентябрь С октября по март Плита газовая при наличии централизованной поставки горячей воды 5,2 куб. м 7,6 куб. м Плита газовая при отсутствии централизованной поставки горячей воды и газового водонагревателя 7,1 куб. м 12 куб. м Плита газовая и газовый водонагреватель 16,3 куб. м 27 куб. м

Важно знать

При отключении горячей воды для домохозяйств с газплитой применяют норму, как при отсутствии горячего водоснабжения.

Нормы для получателей субсидий отличаются

Нормы коммунальных услуг, с учетом которых предоставляются льготы и субсидии, прописаны в Постановлении Кабмина «Об установлении некоторых социальных нормативов в сфере жилищно-коммунального обслуживания (социальной нормы жилья и социальных нормативов пользования жилищно-коммунальными услугами, на оплату которых государство предоставляет льготы и устанавливает субсидии)» №409 от 6 августа 2014 года (с изменениями от 1 октября 2019 г.). Они немного отличаются от норм, которые применяют при оплате за газ, и составляют, в зависимости от категории, 3,3 куб. м, 5,4 куб. м и 10,5 куб. м соответственно.

Ольга Новикова

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