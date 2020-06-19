Собственник или газораспределительная компания: кто отвечает за газовое оборудование?

О работе газовых служб, обязанностях сотрудников и правах абонентов постоянно поступает множество вопросов. Вместе с предприятием «Одессагаз» мы продолжаем отвечать на самые актуальные из них. В этот раз мы расскажем, кто должен контролировать газовое оборудование и где заканчивается граница дома.

Чьи трубы?

До границы частного домовладения или стены многоквартирного дома за трубы отвечает газораспределительная организация, обслуживающая газопровод в вашем городе. У нас это АО «Одессагаз».

Внутри частного домовладения за все коммуникации и оборудование отвечает хозяин.

Внутри многоквартирного дома — управляющая компания и собственники квартир.

Причем управляющая компания отвечает за трубы в подъезде и за кран в квартире, которым мы регулируем подачу газа к плите. А зона ответственности собственников — плита, газколонка, котел, счетчик, газоанализатор и трубы ко всем этим приборам.

Кто обслуживает?

Проводить плановое техническое обслуживание (ПТО) или ремонтные работы в системе газоснабжения дома может только организация, имеющая разрешение на такие виды работ.

В договоре на ПТО должны быть определены взаимные обязательства сторон по эксплуатации систем, порядок их технического обслуживания, ответственность за качественное и своевременное проведение ТО, а также за убытки собственника при несчастных случаях или авариях, вызванных ненадлежащим обслуживанием газовых систем и приборов. Такой договор имеет типовую форму.

Напомним, мы писали о том, заставят ли за газ платить больше, а также что делать, если украли газовый счетчик.

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