Как Украина повлияла на независимость Индонезии?

17 августа 1945 г. будущий президент Индонезии Сукарно провозгласил независимость страны. Началась трудная партизанская война против англичан и голландцев, пытавшихся восстановить колониальную власть после оккупации японцами во время Второй мировой войны.

4 декабря 1945 года премьер-министр Индонезии Сутан Шахрир обратился в Генеральную Ассамблею ООН с просьбой вмешаться в конфликт в Индонезии. Министр иностранных дел Нидерландов Элько ван Клеффенс сообщил, что это станет возможным только в случае поддержки хотя бы одного государства-члена ООН.

Первым, кто взял на себя ответственность за поддержку – представитель Украинской ССР в ООН Дмитрий Мануильский. 21 января 1946 г. он вынес вопрос Индонезии на обсуждение Совета Безопасности в Лондоне. Тогда, получив поддержку от США и Египта, он рассказал о военных действиях в стране и подчеркнул, что ситуация угрожает миру и стабильности в мире. После чего призвал к немедленным действиям.

Усилия Украины получили хороший отклик от Индонезии. Это можно увидеть из писем Дмитрия Мануильского и Андрея Вышинского (делегата СССР в ООН).

Вот что писал «Союз народной борьбы» инициированный Таном Малаком:

«Братья Мануильский и Вышенский, «Союз народной борьбы» на Яве, представляющий 137 политических, социальных, экономических и армейских организаций, увидел, что существует соответствие между позицией и действиями, которые вы проявляете на сессии ООН, когда говорите об Индонезии . Таким образом, 70 миллионов индонезийцев, которые борются за защиту суверенитета и независимости своей родины, выражают бесконечную благодарность братьям и надеются, что вы победите в ООН».

Исламская политическая партия Машуми также послала телеграмму:

«Хотим выразить вам благодарность за вашу заботу об индонезийской нации республики Индонезия, а также за защиту джентльменов за интересы и права, за независимость индонезийской нации в борьбе с британско-голландским империализмом в Индонезии. Надеюсь, вы не устанете защищать все угнетенные нации, борющиеся за справедливость, правду и независимость в организации объединенных наций и других местах, которые вы считаете необходимым».

Активная позиция Мануильского и его усилия на международной арене способствовали усилению давления на Нидерланды и ускорению признания независимости Индонезии.

Диана ФЕДОТОВА