Тарифы, пенсии, зарплаты: что изменится в Украине в 2022 году?
ТЕКСТ: Вероника ПОЛИЩУК • ФОТО: из открытых источников
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Коммунальные тарифы: готовьте кошельки
Субсидии: получат не все
Зарплаты: обещают поднять медикам и педагогам
Пенсии: увеличат всем, но постепенно
Налоги: минимальное обязательство и налог на продажу овощей
Цены на продукты: сядем на диету?
Медицина: украинская вакцина и новые прививки
Электронная прописка и новые сервисы «Дії»
Дамы должны стать на военный учет
Вот и наступил новый год. А с ним — очередные перемены в жизни страны и ее граждан. В 2022-м нас ждет ряд изменений, в частности, в сфере социальных выплат, здравоохранения, бизнеса и коммунальных тарифов. Что изменится в Одессе и в Украине в год Голубого Тигра — символа преобразований, выясняла «Одесская жизнь».
Коммунальные тарифы: готовьте кошельки
Уже традиционно с 1 января для одесситов увеличились тарифы на водоснабжение и водоотведение. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила компании «Инфоксводоканал» новые ценники.
Для населения тариф на водоснабжение составляет 17,92 гривни за кубометр с НДС (ранее — 16,44 гривни за куб), на водоотведение — 17,24 гривни за кубометр (было 13,58 гривни за куб). Таким образом, один куб воды обойдется в 35,16 гривни.
Подорожал с 1 января для одесситов и газ, а точнее, его доставка. За один кубометр голубого топлива придется заплатить на 25 копеек больше. На такую сумму — с 84 копеек до 1,09 гривни — НКРЭКУ повысила тариф на транспортировку газа для «Одессагаза». Это и привело к росту общего платежа. Притом сам ценник на газ для абонентов не изменился: он по-прежнему составляет 9,20 гривни.
В новый год одесситы вошли со старым тарифом на отопление. Для населения его решили не менять. Тариф на тепло по-прежнему остался 1813 гривен за гигакалорию — местные власти и правительство подписали соответствующий меморандум.
Тарифы на электроэнергию для населения в новом году не изменились. До 30 апреля цена на свет будет зависеть от объема потребленных киловатт-часов: семьи, потребляющие менее 250 киловатт-часов в месяц, заплатят по тарифу 1,44 гривни за киловатт; те, кто потребляет более 250 киловатт-часов, — 1,68 гривни за киловатт. К тому же тариф в 1,68 также действует для общежитий и коллективных бытовых потребителей, дачных кооперативов, религиозных организаций. А вот после апреля ценник на электроэнергию может вырасти.
Субсидии: получат не все
Средний размер субсидии на отопительный сезон составит порядка 2000 гривен, обещала министр соцполитики Марина Лазебная.
В 2022 году можно остаться без помощи на коммуналку, если услуги не оплачивать больше трех месяцев. Потеряют субсидии и те, у кого есть задолженность по платежам свыше 20 необлагаемых минимумов (один составляет 17 гривен). Но если человек заключит договор реструктуризации долгов, госпомощь на коммуналку останется действительной.
Зарплаты: обещают поднять медикам и педагогам
Почти весь 2022 год минимальная заработная плата будет составлять 6500 гривен. Повысят ее только в октябре — на 200 гривен, или 3%.
А вот зарплаты медикам правительство в очередной раз обещает повысить основательно. Так, минималка для среднего медперсонала должна составить 13500 гривен, для врачей — 20000 гривен.
Планируют повысить оклады и учителям — от 5 до 30%.
Пенсии: увеличат всем, но постепенно
На 2022 год запланировано 12 этапов повышения пенсий разным категориям граждан.
С 1 января минимальная пенсия для лиц, получивших инвалидность в результате участия в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, зависит от ее группы. Так, чернобыльцам с инвалидностью:
• I группы выплатят 14600 гривен,
• II группы — 9500 гривен,
• III группы — 7000 гривен.
С января минимальная пенсионная выплата каждому из нетрудоспособных родителей, жене (мужу) защитников (защитниц), погибших в зоне проведения АТО/ООС, составляет не менее 7800 гривен.
В соответствии с увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных, минимальная пенсия в январе увеличится до 1934 гривен. С 1 июля она вырастет до 2027 гривен, с 1 декабря — до 2093 гривен.
С октября запланирована новая минимальная пенсионная гарантия. Гражданам старше 70 лет, имеющим трудовой стаж 35 лет (для мужчин) либо 30 лет (для женщин), обещают выплачивать не менее 3000 гривен. К тому же пенсионеры в возрасте 70-75 лет получат 300 гривен доплаты.
Ранее мы рассказывали о самых ожидаемых событиях в Украине и мире в 2022 году.
Налоги: минимальное обязательство и налог на продажу овощей
С 1 января закон вводит новую систему налогообложения сельхозпроизводителей. В документе прописано понятие «минимальное налоговое обязательство» (МНО). Это сумма налогов, которую каждый владелец земли должен внести в бюджет. Составляет она порядка 5% стоимости земли в год. То есть если сумма всех налогов (единого, на землю, на прибыль) будет меньше МНО, землевладельцу придется доплатить разницу. МНО не определяется для огородов, земельных участков дачно-строительных, садово-огородных кооперативов, а также — для сельхозземель, находящихся в границах населенных пунктов.
Не менее важная норма касается налога на продажу выращенных на земельных участках овощей. Граждан обязали оплачивать налог на доходы физлиц в размере 18%, если полученный от продажи продуктов доход превысит 12 минимальных зарплат. В 2022 году это 78000 гривен.
за продажу третьего и следующих объектов недвижимости на протяжении календарного года
Цены на продукты: сядем на диету?
Из-за заоблачных цен на газ в новом году лидерами подорожания станут удобрения. Ведь в их производстве доля газа составляет до 80%. Поэтому, по прогнозам экспертов, необходимая для сельского хозяйства продукция химпрома может взлететь в цене на 30-70%.
Подорожание удобрений вместе с увеличением затрат на электроэнергию, топливо и оплату услуг сторонних организаций приведет к повышению цен на сельскохозяйственную продукцию. Так, стоимость пшеницы будет выше примерно на 17%, овощи и фрукты могут подняться в цене на 15-18%.
Подорожает и продукция пищепрома.
Хлебобулочные изделия станут дороже на 20%, молочные продукты — на 20-40%, растительное масло — на 15-30%, сахар и крупы — на 10-20%, мясные продукты — на 12-18%. К тому же, в связи с вступлением в силу нового налогового закона, вырастут в цене алкоголь и табачные изделия.
Среди промтоваров выше всех взлетят цены на стройматериалы и стекло — на 20-50%. Соответственно, недвижимость в крупных городах страны к весне может подорожать минимум на 10-15%.
Медицина: украинская вакцина и новые прививки
В 2022 году в Украине, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, должна быть произведена первая отечественная вакцина против коронавируса. Препарат, разработанный учеными Института биологии клеток НАН Украины, уже тестируют в Польше.
Надеются в Минздраве и на то, что в следующем году Украина сможет начать выпускать лекарства от коронавируса. Речь идет о производстве медикаментов по патенту двух американских фармацевтических компаний — Pfizer и Merck.
В новом году, согласно приказу Минздрава, гражданам рекомендуют сделать третью дозу вакцины от коронавируса. Прежде всего, она будет доступна людям с ослабленным иммунитетом, а также специальным категориям — врачам и сотрудникам соцучреждений. Ввести дополнительную дозу таким пациентам можно независимо от того, какой вакциной они прививались раньше.
В январе-феврале нового года в Украине разрешат и так называемую бустерную дозу вакцины. Со временем эффективность препарата снижается. И для повышения защиты организма от инфекции требуется дополнительная доза вакцины, которая и называется бустерной. Поэтому через шесть месяцев после полного курса вакцинации медики рекомендуют прививку повторить. К тому же она обеспечивает защиту от нового варианта вируса — «Омикрона».
Электронная прописка и новые сервисы «Дії»
С нового года в бумажном паспорте больше не обязателен штамп о регистрации места жительства.
Теперь в приложении электронного сервиса государственных услуг «Дія» или на портале можно указать адрес, по которому вы фактически проживаете, и, получив подтверждение от владельца жилья, зарегистрировать свою «прописку». Таким образом, будет удобно оформить пенсию, документы или получить медицинскую помощь. Но такое место регистрации не дает права собственности на жилье.
Также на портале онлайн-услуг можно оформить субсидии, подать заявку на назначение или перерасчет пенсии, получить справки ОК-5 и ОК-7, подтверждающие страховой стаж.
Дамы должны стать на военный учет
До конца 2022 года ряд представительниц прекрасного пола обязаны будут стать на военный учет. Такой «подарок по елочку» подложило Министерство обороны, расширив список «военнообязанных профессий».
Согласно приказу военного ведомства, в военкоматы должны прийти женщины-медики, финансисты, бухгалтеры, менеджеры, программисты, журналисты, музыканты — и не только.
Пройдя медицинскую комиссию, военнообязанными станут гражданки в возрасте от 18 до 60 лет. Подлежат военному учету и беременные женщины, и мамы малышей.
Правда, заверяют в Минобороны, призвать в армию женщин смогут только в случае введения военного положения. И покидать страну в период его действия военнообязанным запрещено.
Вместе с тем на сайте президента появилась электронная петиция об отмене этого приказа Минобороны. На 28 декабря заявление набрало более 34000 подписей. Теперь президент обязан петицию рассмотреть и официально на нее отреагировать.
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