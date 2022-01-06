Тарифы, пенсии, зарплаты: что изменится в Украине в 2022 году?

Уже традиционно с 1 января для одесситов увеличились тарифы на водоснабжение и водоотведение. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила компании «Инфоксводоканал» новые ценники.



Для населения тариф на водоснабжение составляет 17,92 гривни за кубометр с НДС (ранее — 16,44 гривни за куб), на водоотведение — 17,24 гривни за кубометр (было 13,58 гривни за куб). Таким образом, один куб воды обойдется в 35,16 гривни.



Подорожал с 1 января для одесситов и газ, а точнее, его доставка. За один кубометр голубого топлива придется заплатить на 25 копеек больше. На такую сумму — с 84 копеек до 1,09 гривни — НКРЭКУ повысила тариф на транспортировку газа для «Одессагаза». Это и привело к росту общего платежа. Притом сам ценник на газ для абонентов не изменился: он по-прежнему составляет 9,20 гривни.



В новый год одесситы вошли со старым тарифом на отопление. Для населения его решили не менять. Тариф на тепло по-прежнему остался 1813 гривен за гигакалорию — местные власти и правительство подписали соответствующий меморандум.



Тарифы на электроэнергию для населения в новом году не изменились. До 30 апреля цена на свет будет зависеть от объема потребленных киловатт-часов: семьи, потребляющие менее 250 киловатт-часов в месяц, заплатят по тарифу 1,44 гривни за киловатт; те, кто потребляет более 250 киловатт-часов, — 1,68 гривни за киловатт. К тому же тариф в 1,68 также действует для общежитий и коллективных бытовых потребителей, дачных кооперативов, религиозных организаций. А вот после апреля ценник на электроэнергию может вырасти.