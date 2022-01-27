Оплата за газ: о контролерах, счетчиках и штрафах

«Одессагаз-Поставка» напоминает о том, что незаконное пользование природным газом влечет за собой штрафные санкции. О чем идет речь?

Когда сумма штрафа будет огромной?

В 2015 году Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердила Кодекс газораспределительных систем (далее — Кодекс). В документе собраны все правила, которые должны соблюдаться на рынке природного газа и газовыми компаниями, и потребителями. А также — определены критерии несанкционированного потребления топлива. Среди основных: наличие у потребителя незаконного газопровода, самовольное восстановление газоснабжения, вмешательство в работу счетчика или незаконная установка газовых приборов.

Чаще всего встречается вмешательство в работу счетчика, когда потребители при оплате за газ пытаются сознательно снизить показания прибора учета. В таких случаях законодательство предусматривает денежное наказаниеза нарушение целостности пломб и прибора, обнаружение на счетчике посторонних предметов, признаков вмешательства в газовый счетчик. Суммы возмещений за причиненный ущерб рассчитываются на основании имеющихся у абонента газовых приборов и по предельным нормам потребления, утвержденным Кодексом:

при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения — 18,3 кубометра;

при наличии газовой плиты и водонагревателя — 23,6 кубометра;

если есть отопительно-варочная печь (кухонный очаг) для отопления, приготовления пищи, подогрева воды и на другие бытовые нужды:

• включительно до 20 квадратных метров отапливаемой площади — 20 кубометров на 1 квадратный метр в месяц в отопительный период;

• на каждый дополнительный квадрат отапливаемой площади — 11 кубометров на 1 квадратный метр в месяц в отопительный период;

• если есть индивидуальное отопление в домах, кроме домов, где установлена отопительно-варочная печь, — 11 кубометров на 1 квадратный метр отапливаемой площади в месяц.

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О контролерах и показаниях счетчика газа

Важно помнить о том, что, если потребитель не вмешивался в работу счетчика, но заметил неисправности(например, проблемы в счетном механизме), нужно как можно скорее сообщить об этом в «Одессагаз» (оператору ГРМ). Если потребитель не придаст этому значения, а проблему зафиксирует контролер — это будет считаться нарушением и основанием для возмещения ущерба.

Не пускать контролера — тоже не вариант. В этом случае газовщики опять-таки имеют право сделать перерасчет на основании предельных объемов потребления, причем со дня последнего контрольного снятия показаний счетчика до дня обеспечения свободного доступа представителям Оператора ГРМ к приборам учета.

Обнаружить проблему могут и без участия контролера — например, если ни с того ни с сего объем потребления снизится и не будет соответствовать показаниям установленных газовых приборов.

То есть в любом случае факты незаконного использования газа будут обнаружены. Поэтому, подчеркивают специалисты, гораздо дешевле потреблять голубое топливо легально.

Мария Васильева

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