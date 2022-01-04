Оплата за газ: кому надо будет доплатить за прошлые годы?

Как это решение повлияет на затянувшееся газовое противостояние между потребителями и облгазами? Кому придется внести доплату за газа за прошлые годы?

В 2018 году потребители газа в некоторых областях стали получать платежки с огромными суммами задолженности. Оказалось, газовщики насчитали доплату за «приведение объема топлива к стандартным условиям измерения» с декабря 2015 года. Почему именно с этой даты? Потому что тогда вступил в силу закон о рынке газа, который предусматривал соответствующую доплату.

Напомним, что приведение объема топлива к стандартным условиям измерения — это и есть применение температурных коэффициентов. Стандартными условиями для поставки газа считаются температура воздуха плюс 20 градусов и атмосферное давление 760 мм ртутного столба. Но в зимний период газ сжимается, а в летний — расширяется. И чтобы привести объем топлива к названным условиям, показания счетчика умножают на соответствующий коэффициент, который колеблется от 0,97 до 1,08 в зависимости от календарного месяца. Зимой используются повышенные коэффициенты, за счет чего и оплата за газ выше, а летом — наоборот.

Ранее мы рассказывали о том, кому и за что могут отключить газ.

* * * * *

Тогда Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила делать доначисления по коэффициенту бытовым потребителям. Сказала, что температурная разница уже учтена в тарифах. Тем не менее, потребители продолжали воевать с газовщиками в судах, отбиваясь от весомых доначислений. А газовщики подавали апелляции.

Поставить точку в споре призван был Верховный Суд, но в 2020-м заседания постоянно переносились. И, наконец, решение принято. Но, увы, не в пользу людей. Судьи Большой Палаты Верховного Суда оставили решение суда предыдущей инстанции в силе.

Соответственно, доплата за приведение к стандартным условиям (температурные коэффициенты), признана законной. А значит — тем, кто оплатил доначисления, денег никто не вернет. А тем, кто надеялся на отмену коэффициентов через суд, насчитают долг. И облгазы, теперь уже на законных основаниях, будут иметь право его взыскать.

Наша справка

С 1 января 2021 года приведение объемов потребленного газа к стандартным условиям отдельно не применяется. Теперь, по решению регулятора (НКРЭКУ), технологические затраты с учетом температурных коэффициентов включены в тариф на распределение газа, то есть — в абонентскую плату.

Ольга Новикова

Ранее мы рассказывали о том, как будут расти тарифы на газ тепло и воду в 2022 году.

Цей матеріал також доступний українською