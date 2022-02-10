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«Одессагаз-Поставка»: что нужно знать потребителю газа?

«Одессагаз-Поставка»: что нужно знать потребителю газа?

С целью реформирования газовой сферы, в соответствии с нормами и регламентами Европейского Энергетического Сообщества, 9 апреля 2015 принят Закон Украины «О рынке природного газа». Этим документом обособлены функции поставки и распределения природного газа. Что нужно знать потребителю газа?

Рецепты

Взаимоотношения с клиентами по получению газа разделились на два направления:

  • одни компании являются Поставщиками природного газа: покупают для вас природный газ на энергетической бирже и продают по розничной цене,
  • другие – региональные компании – являются Операторами ГРМ (газораспределительных сетей): осуществляют распределение (транспортировку) газа в ваш дом.

С 1 октября 2015 года крупнейшим поставщиком природного газа в Одесском регионе является ООО «Одессагаз-Поставка», а услуги по распределению газа по сети предоставляет другая компания – «Одессагаз».

В соответствии с этим:

Поэтому оплата за полученный природный газ в вашем доме осуществляется двумя независимыми платежками и в пользу двух разных компаний.

оплата за газ

Фото: из открытых источников

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«Одессагаз-Поставка» – надежный, проверенный временем поставщик, гарантирующий бесперебойное газоснабжение, контроль качества природного газа, доступность и высокое качество обслуживания своих клиентов.

Наша цель – постоянное улучшение качества услуг по продаже газа и повышение уровня удовлетворенности клиентов путем оперативного и всестороннего информирования наших клиентов, консультативной поддержки. Сеть отделений по обслуживанию клиентов «Одессагаз-Поставка» является крупнейшей в регионе, насчитывает 21 абонентский участок и собственный Контакт-центр для обеспечения профессионального информирования абонентов по вопросам газоснабжения, сохраняя индивидуальный подход к каждому клиенту.

Вопрос – ответ: как связаться с «Одессагаз-Поставкой»?

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Бытовые потребители «Одессагаз-Поставка» не обременены обязанностью предоплаты запланированных к потреблению объемов газа. Наши клиенты платят за потребленный газ до 25 числа месяца, согласно фактическому потреблению и на основании данных, передаваемых ими самостоятельно с 1 по 5 число каждого месяца Оператору ГРМ (Одессагаз).

То есть ООО «Одессагаз-Поставка» обеспечивает потребителей Одесского региона ежемесячным ресурсом природного газа за собственные и кредитные средства, и, соответственно, берет на себя все финансовые и экономические риски и обязательства, связанные с поставкой природного газа в дом каждого клиента. Для нас очень важно поддерживать взаимовыгодные деловые отношения с каждым клиентом, своевременно и в полном объеме получать от клиентов плату за полученный ими газ.

Мы стремимся, чтобы все наши клиенты были удовлетворены и сохраняли тепло настроение независимо от времени года.

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«Одессагаз-Поставка» постоянно совершенствует уровень обслуживания абонентов, разрабатывает новые продукты и сервисы, работает над расширением ассортимента коммерческих предложений, чтобы удовлетворить потребности всех наших клиентов.

По версии аналитического центра DiXi Group, в рамках Проекта USAID «Прозрачность Энергетического Сектора» (рейтинг газоснабжающих компаний Украины), ООО «Одессагаз-Поставка» занимает лидирующие позиции по уровню клиентского сервиса.

В распоряжении абонентов «Одессагаз-Поставка» также личный кабинет для бытовых потребителей на сайте gazpostach.od.ua, чат-боты Вайбер и Телеграмм, что делает взаимодействие более быстрым, качественным и комфортным.

Девиз «Одессагаз-Поставка»: «Сохраняй теплое настроение». Поэтому компания готова меняться, чтобы стать лучше для потребителей.

Вопрос – ответ: сколько платить за газ, если нет квитанции?

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Редакция ПРОФИЛЬ

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