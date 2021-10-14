14 октября наша страна будет отмечать День защитников и защитниц Украины. «Одесская жизнь» поздравляет военнослужащих, медиков, волонтеров и всех защитников и защитниц нашей страны.

К Дню защитников и защитниц Украины «Одесская жизнь» решила напомнить читателям о том долгом пути, который прошло украинское войско на протяжении последних пяти веков.

Сечевое товарищество

День защитников и защитниц Украины не случайно совпадает с Днем украинского казачества. С давних времен казаки воспринимаются как защитники украинской земли. Впрочем, казацкая крепость на Днепре — Запорожская Сечь — была не просто военным формированием, но и в некотором смысле отдельным государством.

Причем государством демократическим — всех начальников на Сечи избирали на раде (общем собрании казаков) и в любой момент они могли быть смещены с должности той же радой. Так что неудивительно, что все казаки, независимо от чина и должности, считались равными, потому и называли друг друга «товарищами», а свое сообщество — «товариществом».

Если же говорить о военном деле, то казацкая армия по праву считалась одной из самых боеспособных в Европе. Казаки мастерски использовали передовую на то время тактику и военную технику. Например, при осаде городов к стенам подкатывали башню на колесах с перекидными мостиками — она называлась «гуляйгород». А при атаке конницы казаки сооружали «табор» — полевое укрепление из соединенных цепями обозных телег.

Был у казаков и свой флот. Легкие маневренные казацкие «чайки» вполне успешно противостояли громоздким и неповоротливым турецким галерам.

В украинской военной форме нового образца о казацкой эпохе напоминает широкий «лапчатый» крест на фуражке.

Ранее мы рассказывали о празднике Покрова Пресвятой Богородицы, который мы отмечаем сегодня, и который был особо почитаем украинскими казаками.

Армия без государства

Государства, в состав которых входили украинские земли, нередко создавали воинские подразделения, состоявшие из украинцев. Например, в 1812 году во время войны с Наполеоном правительство Российской империи организовало 19 украинских казацких полков. Кстати, один из них сформировал Иван Котляревский — будущий писатель и автор знаменитой «Энеиды». Правда, после войны все эти полки были распущены.

А в годы Первой мировой войны украинское войско было создано в австро-венгерской армии. Легион украинских сечевых стрельцов сражался на Восточном фронте против российской армии и отличился в битвах за горы Маковка и Лысоня.

В украинской военной форме нового образца о сечевых стрельцах напоминает шапка с клинообразным разрезом спереди, так называемая «мазепинка».

На страже революции

После падения самодержавия в 1917 году полки и корпуса российской армии, укомплектованные украинцами, начинают «украинизироваться», заявляя о желании служить свободной Украине. Именно из них выросли вооруженные силы Украинской Народной Республики (УНР). А по селам начинают формироваться сотни Вольного казачества — добровольные отряды местной самообороны.

Свои вооруженные силы были и у Западноукраинской Народной Республики — Украинская Галицкая армия. Отдельно стоит упомянуть Революционно-повстанческую армию Украины под началом легендарного батьки Нестора Махно, наводившую ужас на врагов знаменитыми тачанками с пулеметами. Некоторые историки именно махновцев считают продолжателями традиций запорожского казачества.

На наследие Сечи претендовали и большевики. Не случайно первые красноармейские части в Украине назывались «Червоним козацтвом». К слову, до начала 1930-х годов в УССР продолжали существовать отдельные «украинские» воинские части, а в харьковской «Школе красных старшин» преподавание велось на украинском языке.

В украинской военной форме нового образца об армии УНР напоминает френч с накладными карманами и «зубчатка» на генеральских погонах.

Вторая мировая война

В годы Второй мировой войны Советская Украина вполне могла обзавестись собственной армией. В 1944 году был основан отдельный Наркомат обороны УССР. Его руководитель, фронтовой генерал Василий Герасименко выступал за то, чтобы все воинские формирования на территории Украины подчинялись Киеву. Однако такая идея не нашла поддержки у высшего руководства СССР, и в 1946 году украинский Наркомат обороны вообще был ликвидирован.

Об Украинской повстанческой армии (УПА) до сих пор спорят историки и политики. Но мало кто знает, что на самом деле вооруженных формирований под названием УПА было два. Первое из них организовал на Волыни атаман Тарас Боровец, взявший себе псевдоним «Тарас Бульба». «Бульбовцы» признавали эмигрантское правительство УНР, воевали против немцев и вели переговоры о сотрудничестве с советскими партизанами. В политсовете при штабе Боровца были представители различных политических групп, в том числе «Союзу українських комуністів-самостійників».

Со сторонниками Степана Бандеры у «Тараса Бульбы» отношения не заладились. В конце концов «бандеровцы» разоружили отряды Боровца и присвоили себе название УПА.

В украинской военной форме нового образца об УПА напоминает пальто с двумя линиями пуговиц и строгим воротником.

Армия новой Украины

Днем рождения армии независимой Украины считается 6 декабря 1991 года. В этот день Верховная Рада приняла Закон «О Вооруженных силах Украины». Правда, первые шаги были сделаны еще раньше. Сразу же после провозглашения независимости было создано Министерство обороны Украины, которое взяло под свое управление все формирования Вооруженных сил бывшего СССР, расположенные на территории республики.

За годы независимости украинские военные приняли участие в 21 международной миротворческой миссии под флагом ООН: в пяти европейских, пяти азиатских, семи африканских и даже в одной американской стране.

С 2014 года Вооруженные Силы участвуют в боевых действиях на востоке страны.

Фото: Институт национальной памяти

Ранее мы рассказывали о том, как украинские казаки Вену освобождали.