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5 вопросов об абонентском обслуживании: какой должна быть плата за коммуналку?

5 вопросов об абонентском обслуживании: какой должна быть плата за коммуналку?

С недавнего времени некоторые платежи стали делить на две составляющие — непосредственно оплата за ту или иную коммунальную услугу и так называемое абонентское обслуживание. С абонплатой на водоснабжение мы уже знакомы, постепенно этот платеж внедряют теплоснабжающие предприятия, а также компании по вывозу мусора.

Рецепты

После введения абонплаты у потребителей накопилось много вопросов, на которые мы и постараемся ответить.

1 Что такое «плата за абонентское обслуживание»?

Согласно Закону Украины «О жилищно-коммунальных услугах», плата за абонентское обслуживание – это платеж, который потребитель платит исполнителю коммунальной услуги по индивидуальному договору (кроме услуг по снабжению и распределению природного газа и электроэнергии).

Плата за абонентское обслуживание (с учетом НДС) включает расходы исполнителя, связанные:

  • с заключением договора о предоставлении коммунальной услуги;
  • с распределением объема потребленных услуг между абонентами и начислением платы за услугу;
  • с обслуживанием и заменой узлов коммерческого учета воды и тепловой энергии (при наличии);
  • с выполнением других функций по обслуживанию абонентов по индивидуальным договорам, кроме обслуживания и текущего ремонта внутридомовых систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

2 На какие коммунальные услуги устанавливается абонплата?

Плата за абонентское обслуживание взимается при предоставлении следующих коммунальных услуг:

  • снабжение тепловой энергией;
  • поставка горячей воды (если эта услуга предоставляется);
  • поставка холодной воды и водоотведение;
  • вывоз бытовых отходов.

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3 Как рассчитывается плата за абонентское обслуживание?

Государство регулирует уровень платы за абонентское обслуживание, а это значит, что он не может превышать предельного размера, установленного правительством.

Предельный размер абонплаты, согласно Постановлению Кабмина №808 от 21.08.2019 года*, рассчитывается по специальной формуле:

2 х ПМ х 2,58 х 0,15 х К, где:

  • ПМ – прожиточный минимум в расчете на одно лицо;
  • 2,58 – среднее количество человек в семье;
  • 0,15 – средняя доля расходов на коммуналку от общего дохода семьи;
  • К – коэффициент (для отопления и воды – 0,019, для мусора – 0,009).

Поскольку в формуле участвует прожиточный минимум, абонплата будет повышаться с ростом этого показателя. Она начисляется в фиксированном размере на один лицевой счет независимо от количества жильцов в квартире.

4 Каким должен быть размер абонплаты?

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На сегодняшний день плата за абонентское обслуживание, рассчитанная по указанной формуле, не может превышать:

  • для услуг по обращению с бытовыми отходами – 16,67 гривни;
  • для услуг по поставке тепловой энергии, снабжению горячей водой, централизованному водоснабжению, централизованному водоотведению –  35,19 гривни.

Предельный размер платы применяется отдельно по каждой коммунальной услуге. Например, при пользовании водой и водоотводом предельный размер платежа составит 70,38 гривни.

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5 Почему абонплату надо платить даже тогда, когда не пользуешься коммунальной услугой?

Ранее абонплата входила в состав тарифа, затем ее выделили в отдельную составляющую.

Вносить ее нужно независимо от сезона и от того, пользуются потребители данной услугой или нет. Ведь сотрудники коммунальных служб должны ежемесячно обеспечивать информирование абонентов, производить сверку данных, предоставлять справки по требованию потребителей и так далее.

Единственное исключение в законе: плата за абонентское обслуживание по горячему водоснабжению не начисляется, если весь дом отключен от сетей централизованной поставки горячей воды.

На заметку

Согласно Положению о порядке назначения жилищных субсидий (Постановление Кабинета Министров № 848 от 21 октября 1995 года, с последними изменениями от 18.11.2021 г.), на оплату абонентского обслуживания предоставляются льготы и субсидии.

Ольга Новикова

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Редакция ПРОФИЛЬ

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