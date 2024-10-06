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Война, день 956: враг готовится наступать в Запорожской области

Война, день 956: враг готовится наступать в Запорожской области

Сегодня, в воскресенье, 6 октября 2024 года, начались девятьсот пятьдесят шестые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Коротко об основных событиях за прошедшие сутки – в сводке «Одесской жизни».

Враг атаковал Одесскую область двумя баллистическими ракетами

Боевая работа по дронам

По данным Воздушного командования «Юг», в ночь на 6 октября 2024 года противовоздушной обороной юга Украины сбиты 9 ударных беспилотников «Shahed-136/131».

Также ночью враг атаковал Одесскую область двумя баллистическими ракетами, вероятно «Искандер-М», с территории временно оккупированного Крыма.

За прошедшие сутки, 5 октября 2024 года, уничтожены три разведывательных БпЛА «ZALA».

Всего, по информации Воздушных сил, в ночь на 6 октября 2024 года (а если точнее, то с 19:00 субботы, 5 октября до 07:00 воскресенья, 6 октября) российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками (БпЛА) и ракетами разных типов. Всего радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение более 90 средств воздушного нападения противника, в их числе:

  • 2 баллистические ракеты Искандер-М;
  • 1 крылатая ракета Искандер-К;
  • 1 управляемая авиационная ракета Х-59/69;
  • 87 БпЛА типа «шахед» (районы пусков: Орел, Приморско-Ахтарск, Курск – рф).

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя были сбиты две ракеты и 56 вражеских ударных БпЛА типа «Shahed» в Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской и Харьковской областях.

По состоянию н утро 6 октября, предварительно 25 беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, предположительно в результате активного противодействия РЭБ.

О ситуации на фронте: оккупанты готовят новое наступление?

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 169 боевых столкновений. В субботу, 5 октября, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 82 авиаудара, в том числе сбросил 130 КАБов. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 1410 дронов-камикадзе и совершили 5130 обстрелов, из них 144 – из реактивных систем залпового огня.

В тоже время, как заявил пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины, Владислав Волошин, ссылаясь на данные разведки, оккупанты готовятся наступать в Запорожской области.

«По данным разведки, противник готовит новые штурмовые действия под Ореховым и Роботиным. Враг перебрасывает туда личный состав и через несколько дней, вероятно, активизирует новые штурмы», – сообщает Волошин.

По его словам, в случае успеха оккупанты смогут взять под огневой контроль логистические пути, идущие из Запорожья на восток Украины, где Силы обороны держат Донецкую и южную часть Запорожской области.

Потери врага: еще 1250 россиян пополнили утреннюю статистику

Потери врага, 6 октября 2024

Как сообщает Генштаб ВСУ, за минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства на огневых позициях и три склада противника.

Также за минувшие сутки наши защитники ликвидировали 1250 оккупантов.

Кроме того, враг потерял:

  • 3 танка;
  • 21 бронемашину;
  • 55 артиллерийских систем;
  • 49 БпЛА;
  • 101 транспортное средство;
  • 19 единиц техники.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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