Война, день 956: враг готовится наступать в Запорожской области

Враг атаковал Одесскую область двумя баллистическими ракетами

По данным Воздушного командования «Юг», в ночь на 6 октября 2024 года противовоздушной обороной юга Украины сбиты 9 ударных беспилотников «Shahed-136/131».

Также ночью враг атаковал Одесскую область двумя баллистическими ракетами, вероятно «Искандер-М», с территории временно оккупированного Крыма.

За прошедшие сутки, 5 октября 2024 года, уничтожены три разведывательных БпЛА «ZALA».

Всего, по информации Воздушных сил, в ночь на 6 октября 2024 года (а если точнее, то с 19:00 субботы, 5 октября до 07:00 воскресенья, 6 октября) российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками (БпЛА) и ракетами разных типов. Всего радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение более 90 средств воздушного нападения противника, в их числе:

2 баллистические ракеты Искандер-М;

1 крылатая ракета Искандер-К;

1 управляемая авиационная ракета Х-59/69;

87 БпЛА типа «шахед» (районы пусков: Орел, Приморско-Ахтарск, Курск – рф).

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя были сбиты две ракеты и 56 вражеских ударных БпЛА типа «Shahed» в Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской и Харьковской областях.

По состоянию н утро 6 октября, предварительно 25 беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, предположительно в результате активного противодействия РЭБ.

О ситуации на фронте: оккупанты готовят новое наступление?

По данным Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 169 боевых столкновений. В субботу, 5 октября, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 82 авиаудара, в том числе сбросил 130 КАБов. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 1410 дронов-камикадзе и совершили 5130 обстрелов, из них 144 – из реактивных систем залпового огня.

В тоже время, как заявил пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины, Владислав Волошин, ссылаясь на данные разведки, оккупанты готовятся наступать в Запорожской области.

«По данным разведки, противник готовит новые штурмовые действия под Ореховым и Роботиным. Враг перебрасывает туда личный состав и через несколько дней, вероятно, активизирует новые штурмы», – сообщает Волошин.

По его словам, в случае успеха оккупанты смогут взять под огневой контроль логистические пути, идущие из Запорожья на восток Украины, где Силы обороны держат Донецкую и южную часть Запорожской области.

Потери врага: еще 1250 россиян пополнили утреннюю статистику

Как сообщает Генштаб ВСУ, за минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства на огневых позициях и три склада противника.

Также за минувшие сутки наши защитники ликвидировали 1250 оккупантов.

Кроме того, враг потерял: