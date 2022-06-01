Северодонецк – Одесса: история трех сестер

Три сестры – Валентина, Любовь, Вера. Всем троим – за семьдесят. Родились на Урале. С давних времен две живут (то есть, жили) в Северодонецке, одна – в Одессе. Теперь все трое не только встретились, но и вынужденно поселились в однокомнатной квартире средней сестры – одесситки Любы. Женщины все еще испуганно вздрагивают от каждого звука, фотографироваться отказываются…

Эту историю рассказывает глава проекта «Гуманитарный штаб хранителей времени» ОО «ІТ-бабушки» Ольга Филиппова.

– Да уж, три сестры… Вале – 77 лет, Любе – 74 года, Вере – 72 года. Валентина и Вера (с мужем и дочерью-инвалидом) жили в Северодонецке… До сих пор не могут поверить, что их город уничтожен почти полностью, что его пытается оккупировать враг. В сознании женщин это все не укладывается. А вообще им, можно сказать, повезло: они остались живы, смогли добраться до Одессы, – рассказывает Ольга Филиппова.

– Наш город был очень красивым. В 2014 году война нас почти не коснулась. Северодонецк перед войной стал таким современным опрятным… С первого дня войны, 24 февраля, начались жестокие бомбардировки города. Поблизости разбили городскую библиотеку, в доме вылетели окна. В общем, уничтожали наш город непрерывно. Мы сразу перебрались в «подполье» – в подвал дома. Газовая труба была повреждена. Готовили еду вместе с соседями на электроплитке. Воду можно было набрать только в подвале. Младшая сестра вместе с мужем и дочкой-инвалидом проживали в другом районе Северодонецка. Восьмого марта их семья чудом выжила: в комнату, «свернув» балкон, влетел подарок от «братского» народа – артиллерийский снаряд. В это время все завтракали на кухне, и благодаря этому остались живы. После этого семья сестры тоже перебралась в подвал – как и тысячи других горожан, – рассказывает Валентина.

Аптеки, магазины разбиты. В подвалах тогда ужасно холодно: лед, снег, морозы. Младшая сестра упала, выходя из подвала, сломала пять ребер, ее отвезли в больницу в тяжелом состоянии. Тогда-то и решили: надо срочно уезжать.

Волонтеры в конце марта вывезли их сначала в Днепр, а дальше – в Одессу… В Одессе младшей сестре снова стало хуже, ее забрали в больницу. Были повреждены легкие, пришлось выкачивать жидкость…

– В Одессе мы чувствуем себя почти в безопасности. Получили статус внутренне перемещенных лиц и ждем, пока нам выплатят пенсии. Пока дали только за один месяц… Мы до сих пор не можем воспринять происходящее. Зачем им нас уничтожать?.. В голове все это не умещается, – говорит Валентина.

…Вот и ютятся сейчас три сестры и их семьи в однокомнатной квартирке средней – Любы. Все сейчас получают помощь от «Гуманитарного штаба хранителей времени» ОО «ІТ-бабушки». А это и продукты, и лекарственные препараты, и товары личной гигиены. Штаб оказывает и психологическую помощь пожилым переселенцам.

Во что верят сейчас эти люди, на что надеются, проще говоря, «чем живут»?

– Мы верим в наши ВСУ. Мы очень надеемся, что наш город выстоит. Так хочется домой – в наш свободный украинский Северодонецк, – говорит старшая сестра.

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Фото предоставлены Ольгой Филипповой