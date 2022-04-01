Осталась одна в доме из 16 квартир: как поживают одесские хранители времени

Им всем за 80, а кому-то и гораздо больше. У каждой по-своему сложилась судьба во время войны. Сейчас тяжело всем. Им – еще сложнее.

Заняться тем, что сейчас в Одессе наиболее важно

Создателю Всеукраинского союза активного долголетия «IT-бабушки» и «Хранители времени онлайн» Ольге Филипповой сейчас не до рассуждений о тяготах войны. Занята тем, что сейчас наиболее важно и нужно: с первых дней военного положения вместе с волонтерами проекта «Хранители времени онлайн» (реализуется при поддержке Forum ZFD, Германия) она стала реально помогать тем, кто не способен позаботиться о себе сам.

– Помните слова Остапа Бендера: «Придется переквалифицироваться в управдомы»? Так и у нас получилось. Проект «Хранители времени» по сохранению исторической памяти переквалифицировался в гуманитарный штаб помощи. Оказываем информационную и психологическую помощь жителям Одессы в это тяжелые времена. Приобретаем продукты, лекарства, средства гигиены для престарелых и инвалидов – для тех, кто остро нуждается в этом. Многие из них ведь оказались в очень сложном положении, – говорит Ольга.

Сложное положение… Вот вам всего три реальные истории от живущих в Одессе хранителей времени, истории тех, кому сегодня помогает гуманитарный штаб помощи…

Осталась не одна, а с кошкой

Жанна Дубчак, 80 лет. Жанна родилась в 1942 году в оккупированной Одессе, первые годы жизни провела в катакомбах, прячась вместе с мамой. В 2014 году стала волонтером, собирала и увозила помощь нашим ребятам. Сегодня признается, что ей страшно. Еще бы: она осталась одна в двухэтажном домике на 16 квартир… Соседи разъехались в начале войны. Находит в себе силы шутить: «Нет, я не сама, со мной кошка», И добавляет: «Я не хочу умирать от взрывов… Я хочу жить…». Жанна находит себе занятие: создает из ниток отличные игрушки и сувениры. А еще иногда лечит сама себя: готовит успокоительное собственного «производства»: смешивает настойку ландыша, валерианы, пиона и боярышника.

«В голове не укладывается»

Екатерина Михайлова, 88 лет. У Екатерины Михайловны – пятеро подопечных: четыре котика и песик. Забот с этими подопечными много, зато занята все время: готовит им каждый день кашу с самыми дешевыми куриными частями – шейка, головы…. Сейчас все время вспоминает годы оккупации и приходит к выводу: «те» фашисты не были такими жестокими к мирному населению, как «эти»…

Говорит, что в голове не укладывается та жестокость, то зверство, которое творит страна-оккупант. А еще очень верит в нашу Победу.

«Моя мама так и не знает, что идет война»

Прасковья Яценко, 94 года. Эта очень пожилая женщина не знает, что на ее землю пришел оккупант. Родные ей об этом не говорят. А как рассказать о том, что сейчас идет война той, которая уже пять лет называется «лежачей больной»?! К тому же, женщина слепая… «Я не могу ей этого сказать, это может окончательно ее убить», – говорит ее дочь.

…Во время Второй мировой 13-летняя Прасковья Бричук вместе с другими детьми таскала снаряды. Каждой женщине давали два снаряда, ребенку – один. Дорога занимала трое суток. Шли ночью, лесом, прятались, чтобы не попасть на глаза врагу. Потом война дошла и до их дома в Одесской области. Его разбомбили вдребезги.

Какую помощь можно получить и как это сделать?

– Мы предоставляем: продуктово-гигиенические базовые наборы, лекарства. Средства для хождения – костыли, палочки и прочее. Информационная помощь – реальные факты из официальных источников. Психологическая помощь – моральная поддержка в состоянии страха, паники, печали, мешающих жить и верить в победу. Все бесплатно. Для малоимущих и оказавшихся в тяжелой ситуации. Если вы знаете, что где-то неподалеку есть голодные, заброшенные, испуганные, беззащитные люди, сообщите нам по телефону +38097 507-87-02. Поможем, чем можем, – обращается Ольга Филиппова.

Фото предоставлены Ольгой Филипповой, фото Ольги Филипповой – Мария Котова