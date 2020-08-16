Сериал «Папик» возвращается: главные съемки прошли в Черноморске

Несмотря на большой успех первой части «Папика», продюсеры долго думали, стоит ли начинать съемки второго сезона. На окончательное решение повлияли телезрители, которых разочаровала концовка фильма: пенсионера посадили в тюрьму за незаконное проникновение в дом соседа, а «внучка» так и не обрела свое счастье.

Cъемки второго сезона сериала проходят в Черноморске и других городах Украины. Однако город у Черного моря сыграет в кинокартине особую роль. По сюжету, главная героиня Лиза родом из Одесской области. Поэтому именно здесь приключения главных героев получают новый размах.

Пока съемки продолжаются, мы предлагаем узнать о жизни сериала за кадром.

О главной роли узнали случайно

Актеры Станислав Боклан и Дарья Петрожицкая получили свои роли без кастингов. Именно под них режиссер Андрей Яковлев создавал сценарий. А вот с утверждением на роль актрисы случился небольшой конфуз. О том, что Дарья будет играть главную роль, знали все, кроме самой актрисы. О роли девушка узнала случайно от гримерши. Официальное приглашение актриса получила только через несколько дней.

Четыре бороды для «папика» и новое амплуа для «внучки»

Актеры сериала сыграли в непривычных для себя образах. Например, Станислав Боклан никогда не носил бороду. Он считает, что мужчина всегда должен быть гладко выбритым. Для его персонажа были изготовлены четыре бороды различной формы. А вот Дарье Петрожицкой пришлось вживаться в образ охотницы за богатыми мужчинами: «В жизни я редко пользуюсь косметикой, я, в принципе, больше пацанка, поэтому каждый раз на съемках чувствовала себя принцессой или куклой Барби», – отметила актриса. Интересно, что девушка обладает не только актерским талантом. Весной 2020 года Дарья приняла участие в проекте «Голос країни» и дошла до финала.

Экстремальные съемки ценою в жизнь

В одной из сцен актер Эльдар Кабиров (молодой человек исполняет роль возлюбленного Лизы) решился на экстремальный прыжок с высоты 40 метров, хотя до этого никогда не занимался банджи-джампингом – прыжками с «тарзанки». Но это не помешало актеру выполнить опасный трюк.

Снимались в сериале и четвероногие друзья – ирландский волкодав и миниатюрная французская болонка бишон фризе. Волкодав, который прошел специальную выучку, хлопот практически не доставлял. А вот крошечная собачка продемонстрировала свой капризный характер.

Источники: telekritika.ua, 1plus1.ua, tv.ua, ovu.com.ua.

Фото: Главред