В новом одесском сериале звезды сыграют самих себя

Съемки первого сезона необычного сериала — «Иванова, 45» — закончились недавно на Одесской киностудии. Создатели сериала уверяют: такого вы еще не видели! Подробнее о том, что именно снимали и когда это попадет на экраны, «Одесская жизнь» расспросила продюсера сериала, телеведущего Михаила Бейзермана.

Комедия о том, что знакомо каждому

Завязка сериала уже интригует. Потому что главными героями его станут актеры, которые сыграют самих себя.

— Это реальные Таня Иванова, Боря Барский и Леша Агопьян, — рассказывает продюсер. — И реальная история о том, как им приходится сегодня. Сейчас все как-то выживают, а тут актеры — реальные мега-звезды в свое время, оказались в обычных наших ситуациях. То есть каждый может примерить это на себя. Понятно, что мы утрировали, допридумывали свое. Но в целом все жизненно и обыденно: те, кто были звездами 20 лет назад, сейчас, к сожалению, уже подзабыты, и решают вопросы своего существования.

По Одессе ходят слухи, что сериал похож на знаменитые «Покровские ворота». Но Михаил Бейзерман в корне не согласен даже с таким лестным сходством.

— Это ни на что не похоже. Отдельные аналогии есть. Но оригинальна сама идея, что актеры играют самих себя, в режиме реального времени. И практически это даже не сериал, а телевизионный спектакль, потому что съемка идет одним планом, и она прерывалась только в случае явных косяков актеров. Сериал-ситком снимается обычно кусками по 40 секунд, мы снимали по 40 минут. Это очень необычный формат!

По задумке авторов, все сезоны сериала «Иванова, 45» будут связаны сквозной историей. Герои ищут работу, и первый сезон заканчивается тем, что Леше Агопьяну предлагают место.

С развития этого сюжета и начнется второй сезон, в котором нам обещают показать реальную закулисную жизнь театра.

«За Одессу» пора бы снимать в самой Одессе

Второй сезон будет с тем же актерским составом. Михаил Бейзерман уверен, что сериал пойдет «на ура».

— Потому что нет ничего в этой нише, нет конкуренции. Мы же почему начали это снимать? Достало, что про Одессу снимают в лучшем случае КВН-щики в Киеве. Я вчера сделал мужественную попытку посмотреть фильм Валерия Тодоровского «Одесса», который он снимал в Ростове. Абсолютно плоское кино, плоская игра актеров, и к Одессе это не имеет никакого отношения вообще, начиная с манеры речи. Меня хватило на 29 минут, хотя я обожаю Тодоровского и считаю его «Стиляги» лучшим мюзиклом, снятым на постсоветском пространстве.

До того дня, когда мы сможем оценить, насколько жива и реальна Одесса в сериале «Иванова, 45», осталось совсем немного.

— Сейчас на этапе пострпродакшн — озвучка, монтаж. Надеюсь, за месяц уложимся, и все увидят сериал уже в этом году. На «Первом городском», который был заказчиком, а потом и на других каналах. Заинтересовался даже один израильский канал, который тоже хочет его закупить. И будет рекламная кампания, которую мы уже готовим.

Сценарий — только повод, тут сплошная импровизация!

Закадровый смех, который можно будет услышать в сериале, не «приклеен». Это смех счастливчиков-одесситов, которых приглашали в зрители на каждую серию — по 20-30 человек. Михаил Бейзерман вспоминает, что придя на съемочную площадку, зрители напрягались поначалу.

— Но была настолько домашняя атмосфера, что расслаблялись мгновенно! А с людьми в зале и актеры играют совершенно иначе, заряжаются энергетикой от зрителя. Мы снимали серию тремя дублями — с тремя разными глубинами плана — и люди в студии, которые уже третий раз смотрели одно и то же, продолжали гомерически хохотать. Это дорогого стоит!

Вопросы финансирования продюсер аккуратно обходит стороной:

— Кино снималось не на астрономические бюджеты, и я никогда никому не озвучу, во сколько обходилась одна серия… Но работа актеров была оплачена.

При этом обещают, что шутки на злобу дня, в том числе про политику, будут обязательно. Но главная гордость создателей сериала — бесконечная творческая импровизация.

— Сценарий, написанный Лешей Кругляченко и Аркашей Бородкиным, — это повод для того, что происходит на съемочной площадке. Не более того. Процентов сорок — это живая импровизация, близкая к тексту.

Новая звезда в конце каждой серии

Нельзя не спросить, почему из всего звездного состава «Масок» привлекли всего двоих: Бориса Барского и Александра Постоленко.

— Впереди еще куча серий, все будет! — смеется продюсер. — В конце каждой серии появляется новый «селебрити» — известный персонаж из актерской среды, который в следующей серии становится основным. Через серию он уходит — и появляется новый. Так мы вводили персонажей, это правила игры, от которых не отступим и в следующем сезоне.

Юмор в каждой серии и во всем сериале идет по нарастающей.

— Первые две серии раскачивают, это смешной ситуационный юмор, и он становится все более гротескным, так что к последней серии будет уже просто взрыв мозга! — обещает Бейзерман. — Мы не замахивались на высокое искусство. Но это хорошая комедия на трагическую тему.

Мнение Михаила Бейзермана о ситуации с «Одесской киностудией»

Напомним, что в октябре принят закон, который среди прочего отменяет мораторий на приватизацию«Одесской киностудии», действовавший с 2011 года. Однако в киношной среде и у большинства одесситов есть твердая уверенность, что приватизация легендарной киностудии приведет к ее уничтожению — с последующей дешевой распродажей земли и застройкой новыми высотками.

— Никто ее не будет застраивать, никто не будет отбирать землю! Хотя экономически наиболее целесообразный вариант — это все там продать к чертям, очень задорого! — и на эти деньги купить кусок земли в радиусе 10 км от Одессы и отгрохать роскошные павильоны, как в принципе во всем мире и делается.

Но люди не поймут. Того, кто это предложит, разорвут пополам с криками «зрада», так что пойти на такое предложение может только самоубийца. Но проблему киностудии придется как-то решить.

Фото: редакция “ОЖ”