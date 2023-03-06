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Авто победы: волонтеры из Балтщины передали военным очередную технику

Авто победы: волонтеры из Балтщины передали военным очередную технику

Волонтеры из Балтщины передали очередной автомобиль для нужд Вооруженных сил Украины. Они говорят, что это «Авто Победы»

автобус для ВСУ

автобус для ВСУ от волонтеров Балтщины

В конце прошлой недели семья Евгения Кифоренко передала комфортный двухэтажный автобус одной из воинских частей. Известно, что эта семья занимается военными еще с 2014 года. И с первых дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины не оставляет прилагать усилия для поддержки ВСУ.

Принимая подарок, руководство воинской части благодарило благотворителей, отмечая, что с таким авто ребята будут мобильными и будут оперативнее выполнять боевые задания.

Кифоренко

— Спасибо каждому военнослужащему за то, что мужественно отстаивают нашу свободу; полицейским на блокпостах; медикам, спасающим жизнь; МЧС, потому что всегда прибывают вовремя. И наша семья делает то, что ей по силам, так скромно оценивает свой вклад в победу благотворитель Евгений Кифоренко.

Каждый на своем фронте

Автомобиль от песчанского громады

Аграрии Александр и Олег Сиряченко в феврале приобрели и отправили нашим землякам в Авдеевку два автомобиля.

— Также мы передали нашему земляку мотоцикл – подарок на день его рождения от «Маэстро» — воина, который проходит реабилитацию после тяжелого ранения… Доставили вкусности, собранные жителями сел Дорожное Ракулово Песчанского сельского общества, медицинские препараты. Спасибо и нашим друзьям-волонтерам из Тернополя — Василию и Владимиру Цюпакам. Они подарили два новых ската на джип, — рассказал волонтер Виктор Сорока.

И снова волонтеры собираются в братскую Польшу за следующим автомобилем для ВСУ.

— Транспорт – это очень хорошо, это для скорости и удобства. А вкусная домашняя консервация и пироги – это для пополнения сил и энергии наших воинов, говорят господа.

Вот так дружно и настойчиво трудятся, чтобы постоянно поддерживать силы обороны Украины.

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Любов Кузьменко ПРОФИЛЬ

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