Авто победы: волонтеры из Балтщины передали военным очередную технику

Волонтеры из Балтщины передали очередной автомобиль для нужд Вооруженных сил Украины. Они говорят, что это «Авто Победы»

В конце прошлой недели семья Евгения Кифоренко передала комфортный двухэтажный автобус одной из воинских частей. Известно, что эта семья занимается военными еще с 2014 года. И с первых дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины не оставляет прилагать усилия для поддержки ВСУ.

Принимая подарок, руководство воинской части благодарило благотворителей, отмечая, что с таким авто ребята будут мобильными и будут оперативнее выполнять боевые задания.

— Спасибо каждому военнослужащему за то, что мужественно отстаивают нашу свободу; полицейским на блокпостах; медикам, спасающим жизнь; МЧС, потому что всегда прибывают вовремя. И наша семья делает то, что ей по силам, так скромно оценивает свой вклад в победу благотворитель Евгений Кифоренко.

Каждый на своем фронте

Аграрии Александр и Олег Сиряченко в феврале приобрели и отправили нашим землякам в Авдеевку два автомобиля.

— Также мы передали нашему земляку мотоцикл – подарок на день его рождения от «Маэстро» — воина, который проходит реабилитацию после тяжелого ранения… Доставили вкусности, собранные жителями сел Дорожное Ракулово Песчанского сельского общества, медицинские препараты. Спасибо и нашим друзьям-волонтерам из Тернополя — Василию и Владимиру Цюпакам. Они подарили два новых ската на джип, — рассказал волонтер Виктор Сорока.

И снова волонтеры собираются в братскую Польшу за следующим автомобилем для ВСУ.

— Транспорт – это очень хорошо, это для скорости и удобства. А вкусная домашняя консервация и пироги – это для пополнения сил и энергии наших воинов, говорят господа.

Вот так дружно и настойчиво трудятся, чтобы постоянно поддерживать силы обороны Украины.

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