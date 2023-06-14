Село Грабово: на пути торговли, с целебным извором, легендой о сокровищах и борщем из ЮНЕСКО

Примостившись на склонах реки Белочи, село Грабово, что на Кодымщине, рассыпало свои хаты вдоль глубокого оврага, как белое ожерелье в изумрудной чаше.

Одни говорят, что название села происходит от лесов, богатых грабом. Другие рассказывают о грабителях, разбойничавших в этих местах. Итак, окутанное легендами село приглашает вас затронуть его историю, погрузиться в предания, набраться молодильной силы из извора, испытать целебные чаи, настоянные на лекарственных травах, и попробовать борщ с затиркой.

Деревня на торговом пути

Свое летоисчисление Грабово начинает с XVIII века. Первым зданием в деревне была корчма, вокруг которой разросся поселок. Теперь в Грабовскую сельскую громаду входит и село Сергеевка.

Грабово граничит с Молдовой. По преданию старожил — Екатерины Ивановны Школьной, которая прожила более 102 лет, и Натальи Гавриловны Онуфрийчук, которой Бог дал 100 лет жизни, здесь проходил торговый путь. Он объединял большой в то время населенный пункт Рашков (Молдова) с экономически развитой Балтой. Это и послужило причиной зарождения села.

Крестьяне из окрестных сел, бежавших от феодально-крепостнического гнета, стали первыми жителями. Их называли новыми фамилиями по названиям деревень, из которых они прибывали. Например, из села Луги – Луганские, из села Пирожная – Пирожанские.

Богатящие залежи строительных камней, глины и песка способствовали карьерной разработке и их добыче. Сто лет назад на территории заработали известняковые печи и был создан известняковый завод, который снабжал строительные предприятия качественной известью. Одна из его огромных печей для обжига извести сохранилась и по сей день. За смену печь давала 150-200 тонн гашеной извести. Процесс этот был непрерывный.

Когда-то в селе работала и птицефабрика, которая давала более 10 миллионов яиц в год и обеспечивала продукцией птицеводства как собственный район, так и немало сел и городов Украины и Молдовы. Она тоже ждет своего часа. Сельчане верят, что все еще изменится к лучшему.

В этом селе находилась экономия господина Богдана Ханенко — известного мецената, потомка гетмана Михаила Ханенко. Но, к сожалению, от имения осталась только одна стена и подвалы.

Целебные изворы и сила чаев

— Ни с чем несравнимое богатство нашей деревни – это изворы. В селе есть много источников, но самым мощным является извор, который имеет четыре колодца. Все они особенные и у каждой из них свои потрясающие свойства. Первый колодец имеет обычную воду, второй – чудодейственную, в третьей – молодильная сила, а вода из четвертого колодца дает щедролетие, – рассказала директор Грабовского дома культуры Людмила Рогульская.

Лучшим лекарством здесь считаются целебные чаи, запаренные водой из грабовских изворов и настоянные на лекарственных травах. В свою пору, по давней традиции предков, здесь заготавливают цвет липы, чабрец, болиголов, цвет акации, мать-и-мачеху. Ароматный чай обладает чудодейственной силой и исцеляет от многих недугов.

В лунные ночи оживает легенда

А еще здесь из уст в уста передается легенда о грабовских сокровищах. Говорят, что 12 разбойников, называвших себя братьями, зарыли в известняковых подвалах награбленное золото и драгоценности. Впоследствии разбойников обезвредили, а про сокровища узнал Ханенко. Он велел перекопать всю Стенку (так зовется здесь лес), но сокровища так и не были найдены. Но говорят, что и теперь лунной ночью от дуба отходит тень, направляясь в хранилище. Но уследить ее еще не удалось никому. Так что сокровища остаются в грабовской земле.

А может, залежи известняка, строительной глины, песка и целебная родниковая вода и являются теми драгоценными сокровищами, которыми Грабовое щедро одаривает своих жителей?

Рецепт борща с затиркой

Известно, что культура приготовления украинского борща внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В Грабо борщ готовится из свиных ребрышек или говядины. Добавляются фасоль, картофель, капуста, корень петрушки, свекла, морковь. Когда все готово, добавляются помидоры (квашеные или свежие), протертые через дуршлаг.

Затирка готовится так: лук и шкварки обжариваются на сковороде с добавлением растительного масла. Затем все это тщательно перетирается макогоном в макитре. Готовая затирка выливается в борщ.

Борщ подается со сметаной и красным горьким перцем.

Готовьте и смакуйте на здоровье!

Читайте также: