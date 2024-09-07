Сегодня Украина отмечает День военной разведки: чей это праздник

Как появился День военной разведки

День военной разведки отмечается ежегодно 7 сентября – именно в этот день в 1992 году произошло важное для Украины событие: создано Управление военной стратегической разведки Министерства обороны. Это был первый шаг к формированию независимой разведывательной системы после распада СССР.

После обретения независимости в 1991 году Украина срочно нуждалась в своей военной разведке, ведь все предыдущие структуры подчинялись москве. В феврале 1992 года начали создавать разведку при Главном штабе Вооруженных сил, а 7 сентября официально решили сформировать новый орган.

В 1994 году разведка получила название Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Официальный профессиональный праздник украинских военных разведчиков был основан 1 июня 2007 указом тогдашнего главы Минобороны Украины.

Что такое военная разведка?

Военная разведка – это специальная служба, которая занимается поиском и анализом разведывательной информации. Она необходима для определения стратегии войска, обмена данными между различными государственными организациями и проведения мероприятий по защите национальных интересов. Целью разведки является защита государства от различных угроз.

Такая организация особенно важна сейчас, когда Украина уже третий год подряд без устали борется за независимость. От этой службы зависит, какие будут действия военных на поле боя, ведь они разведывают поле противника и анализируют эту ситуацию.

Как работает ГУР в тылу врага

Сегодня, в День военной разведки Украины, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что течение года киберспециалисты ГУР провели десятки успешных операций, получив для Украины ценные сведения, проникли в базы данных государства-агрессора, обнаружили слабые места в связи.

«И это не единственный источник информации о деятельности военно-политического командования россии, которые есть в распоряжении украинской военной разведки. Построенная на страхе и жестокости российская государственность имеет срок годности. Поэтому расширения сети лояльных сторонников, как и диверсии в глубоком тылу – продолжаются», – добавил Буданов.

По его словам, подразделения ГУР на постоянной основе вовлечены в выполнение сложных боевых задач как на линии, так и за линией разграничения. Бойцы-разведчики отбивают атаки врага, обеспечивают эвакуацию раненых, освобождают защитников и гражданских из российской неволи, возвращают граждан Украины домой из государств, где проходят боевые действия.

А главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем поздравлении боевых побратимов с их профессиональным праздником отметил, что военные части и подразделения разведки Сил обороны Украины эффективно и качественно получают важную разведывательную информацию, используемую для принятия взвешенных стратегических решений. И сегодня тысячи разведчиков с оружием в руках бок о бок в составе Сил обороны Украины на передовой отбивают российские атаки, приближая нашу Победу.

Мы также от всей души поздравляем наших военных разведчиков с их Днем и желаем им всегда оказываться в нужном месте и в нужное время, а также здоровья, стойкости, невозмутимости и невероятных сил и удачи во всех начинаниях и стремлениях.

Мы победим!