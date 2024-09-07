Сьогодні Україна відзначає День воєнної розвідки: чиє це свято

Як з’явився День воєнної розвідки

День воєнної розвідки відзначається щорічно 7 вересня – саме цього дня 1992 року відбулася важлива для України подія: створено Управління воєнної стратегічної розвідки Міністерства оборони. То справді був перший крок до формування незалежної розвідувальної системи після розпаду СРСР.

Після набуття незалежності у 1991 році Україна терміново потребувала своєї воєнної розвідці, адже всі попередні структури підпорядковувалися Москві. У лютому 1992 року почали створювати розвідку при Головному штабі Збройних сил, а 7 вересня офіційно вирішили сформувати новий орган.

1994 року розвідка отримала назву Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Офіційне професійне свято українських військових розвідників було засноване 1 червня 2007 року указом тодішнього голови Міноборони України.

Що таке воєнна розвідка?

Воєнна розвідка – це спеціальна служба, яка займається пошуком та аналізом розвідувальної інформації. Вона необхідна визначення стратегії війська, обміну даними між різними державними організаціями та проведення заходів із захисту національних інтересів. Метою розвідки є захист держави від різноманітних загроз.

Така організація особливо важлива зараз, коли Україна вже третій рік поспіль невтомно бореться за незалежність. Від цієї служби залежить, які будуть дії військових на полі бою, адже вони розвідують поле супротивника та аналізують цю ситуацію.

Як працює ГУР у тилу ворога

Сьогодні, у День воєнної розвідки України, голова ГУР Міноборони Кирилл Буданов розповів, що протягом року кіберфахівці ГУР провели десятки успішних операцій, отримавши для України цінні відомості, проникли до баз даних держави-агресора, виявили слабкі місця у зв’язку.

«І це не єдине джерело інформації про діяльність військово-політичного командування росії, які є у розпорядженні української воєнної розвідки. Побудована на страху та жорстокості російська державність має термін придатності. Тому розширення мережі лояльних прихильників, як і диверсії у глибокому тилу – продовжуються», – додав Буданов.

За його словами, підрозділи ГУР на постійній основі залучені до виконання складних бойових завдань як на лінії, так і за лінією розмежування. Бійці-розвідники відбивають атаки ворога, забезпечують евакуацію поранених, звільняють захисників та цивільних із російської неволі, повертають громадян України додому з держав, де відбуваються бойові дії.

А головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у своєму привітанні бойових побратимів з їхнім професійним святом зазначив, що військові частини та підрозділи розвідки Сил оборони України ефективно та якісно отримують важливу розвідувальну інформацію, яка використовується для ухвалення виважених стратегічних рішень. І сьогодні тисячі розвідників зі зброєю в руках пліч-о-пліч у складі Сил оборони України на передовій відбивають російські атаки, наближаючи нашу Перемогу.

Ми також від щирого серця вітаємо наших військових розвідників з їхнім Днем і бажаємо їм завжди опинятися в потрібному місці та в потрібний час, а також здоров’я, стійкості, незворушності та неймовірних сил та удачі у всіх починаннях та прагненнях.

Ми переможемо!