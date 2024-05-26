Что отмечают 26 мая: от Дня Киева до Дня Дракулы

Что празднуют 26 мая в Украине и мире: День Киева

26 мая в Украине отмечают День города Киев. Этот праздник, посвященный столице Украины, приходится каждый год на последнее воскресенье мая. Он был основан в 1982 году и сначала совпал с празднованием 1500-летия Киева. С этого времени оно стало ежегодной традицией. Этот день важен не только как празднование истории и культуры города, но и как возможность для жителей и гостей Киева собраться вместе и отпраздновать уникальный дух столицы.

Годовщина битвы под Корсунем

Также 26 мая отмечается годовщина битвы под Корсунем. Это сражение, которое произошло в 1648 году во время национально-освободительной войны, является одной из самых ярких побед казацко-татарского войска. Под командованием гетмана Богдана Хмельницкого около 15,000 украинских казаков и крестьян вместе с 3,000 крымскотатарской конницы разгромили польскую армию под городом Корсунем, который в то время был частью Киевского воеводства Речи Посполитой.

Всемирный день линди-хопа

Кроме того, 26 мая отмечают Всемирный день линди-хопа. Этот праздник посвящен яркому танцевальному стилю, известному как линди-хоп, возникшему в афроамериканских общинах Гарлема, Нью-Йорк, в 1920-1930-х годах. Линди-хоп развился из слияния разных танцевальных стилей, таких как джаз, степь, чарльстон и брейквей, и стал символом радости, свободы и культурного самовыражения.

Всемирный день рыжих

В этот день отмечают Всемирный день рыжих. Этот праздник является проявлением поддержки и признания уникальности рыжеволосых людей, составляющих всего 2-3% населения планеты. Идея создания в этот день возникла благодаря нидерландскому художнику Барту Ровенхорсту, который организовал выставку рыжеволосых женщин, вдохновленный портретами Густава Климта и Габриэля Росетти.

Всемирный день рыжих

26 мая отмечают также День химика в Украине. Этот праздник является признанием важности химической и нефтехимической промышленностей, являющихся одними из самых современных и экономически значимых отраслей экономики. Каждый год оно приходится на последнее воскресенье мая.

Всемирный день Дракулы

Вдобавок, 26 мая празднуют Всемирный день Дракулы. Эта дата была избрана в честь выхода первого романа Брема Стокера под названием «Дракула», опубликованного именно в этот день в 1897 году. Главный персонаж этого готического романа, граф Дракула, является одним из самых узнаваемых и культовых монстров в мире литературы и кино.

Какие исторические события произошли 26 мая

1648 — армия Богдана Хмельницкого разгромила польскую армию Николая Потоцкого под Корсунем.

1865 — капитуляция остатков армии Юга и окончание Гражданской войны в США.

1868 — последняя публичная казнь в Англии.

1905 — в Каннах покончил с собой один из самых богатых людей России, меценат Савва Морозов.

1923 — во Франции состоялась первая автогонка «24 часа Ле Мана».

1928 — ФИФА приняла решение проводить чемпионаты мира по футболу раз в четыре года.

1948 — в ЮАР объявлено начало политики апартеида.

1966 — Гайана получила независимость от Великобритании.

1999 — армия Индии начала операцию «Виджай» в штате Джамму и Кашмир. Начало Каргильской войны.

2006 — землетрясение в Индонезии — более 5 тыс. погибших.

2020 — начало массовых антирасистских протестов в США после убийства полицейскими Джорджа Флойда.

Кто родился 26 мая