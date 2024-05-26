Что отмечают 26 мая: от Дня Киева до Дня Дракулы

26 мая 2024 года — особый день, богатый на различные праздники и исторические события. Сегодня Киев отмечает день рождения, а также годовщину битвы под Корсунем, Всемирный день рыжих, День химика и Всемирный день Дракулы.
Что празднуют 26 мая в Украине и мире: День Киева
26 мая в Украине отмечают День города Киев. Этот праздник, посвященный столице Украины, приходится каждый год на последнее воскресенье мая. Он был основан в 1982 году и сначала совпал с празднованием 1500-летия Киева. С этого времени оно стало ежегодной традицией. Этот день важен не только как празднование истории и культуры города, но и как возможность для жителей и гостей Киева собраться вместе и отпраздновать уникальный дух столицы.
Годовщина битвы под Корсунем
Также 26 мая отмечается годовщина битвы под Корсунем. Это сражение, которое произошло в 1648 году во время национально-освободительной войны, является одной из самых ярких побед казацко-татарского войска. Под командованием гетмана Богдана Хмельницкого около 15,000 украинских казаков и крестьян вместе с 3,000 крымскотатарской конницы разгромили польскую армию под городом Корсунем, который в то время был частью Киевского воеводства Речи Посполитой.
Всемирный день линди-хопа
Кроме того, 26 мая отмечают Всемирный день линди-хопа. Этот праздник посвящен яркому танцевальному стилю, известному как линди-хоп, возникшему в афроамериканских общинах Гарлема, Нью-Йорк, в 1920-1930-х годах. Линди-хоп развился из слияния разных танцевальных стилей, таких как джаз, степь, чарльстон и брейквей, и стал символом радости, свободы и культурного самовыражения.
Всемирный день рыжих
В этот день отмечают Всемирный день рыжих. Этот праздник является проявлением поддержки и признания уникальности рыжеволосых людей, составляющих всего 2-3% населения планеты. Идея создания в этот день возникла благодаря нидерландскому художнику Барту Ровенхорсту, который организовал выставку рыжеволосых женщин, вдохновленный портретами Густава Климта и Габриэля Росетти.
Всемирный день рыжих
26 мая отмечают также День химика в Украине. Этот праздник является признанием важности химической и нефтехимической промышленностей, являющихся одними из самых современных и экономически значимых отраслей экономики. Каждый год оно приходится на последнее воскресенье мая.
Всемирный день Дракулы
Вдобавок, 26 мая празднуют Всемирный день Дракулы. Эта дата была избрана в честь выхода первого романа Брема Стокера под названием «Дракула», опубликованного именно в этот день в 1897 году. Главный персонаж этого готического романа, граф Дракула, является одним из самых узнаваемых и культовых монстров в мире литературы и кино.
Какие исторические события произошли 26 мая
- 1648 — армия Богдана Хмельницкого разгромила польскую армию Николая Потоцкого под Корсунем.
- 1865 — капитуляция остатков армии Юга и окончание Гражданской войны в США.
- 1868 — последняя публичная казнь в Англии.
- 1905 — в Каннах покончил с собой один из самых богатых людей России, меценат Савва Морозов.
- 1923 — во Франции состоялась первая автогонка «24 часа Ле Мана».
- 1928 — ФИФА приняла решение проводить чемпионаты мира по футболу раз в четыре года.
- 1948 — в ЮАР объявлено начало политики апартеида.
- 1966 — Гайана получила независимость от Великобритании.
- 1999 — армия Индии начала операцию «Виджай» в штате Джамму и Кашмир. Начало Каргильской войны.
- 2006 — землетрясение в Индонезии — более 5 тыс. погибших.
- 2020 — начало массовых антирасистских протестов в США после убийства полицейскими Джорджа Флойда.
Кто родился 26 мая
- 1053 — Владимир Мономах, князь киевский.
- 1478 — Климент VII, Папа Римский.
- 1602 — Филипп де Шампань, французский художник.
- 1667 — Абрахам де Муавр, французский математик.
- 1905 — Альдо Гуччи, итальянский дизайнер.
- 1957 — Богдан Бенюк, украинский актер.
- 1964 — Ленни Кравиц, американский музыкант и певец.