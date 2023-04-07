7 апреля празднуем Благовещение: что означает праздник, запреты и традиции

Полное название православного церковного праздника, который мы отмечаем 7 апреля — Благовещение пресвятой Богородицы. Рассказываем, чему этот праздник посвящен, что можно, а что нельзя делать в этот день, какие существуют традиции, с ним связанные.

История и значения праздника Благовещения

Благовещение относится к 12 главным православным праздникам. В этот день Деве Марии явился Архангел Гавриил и сообщил, что та родит Сына Божия и Спасителя человечества.

Праздник всегда отмечают 7 апреля, за 9 месяцев до Рождества Христова. Называется праздник так, потому что в этот день небесный посланник принес благую весть.

Благовещение один из самых любых народом православных праздников.

Традиция отмечать этот день появилась у христиан в III веке. Сначала праздник назывался иначе. Были варианты:

«День приветствия»;

«Приветствие Марии»;

«Зачатие Христа».

Были и еще варианты, но в VII веке в обиход вошло название, которое используем мы.

Традиции, связанные с Благовещанием

Великое повечерие

Торжества, связанные с празднованием Благовещения, начинаются накануне самого события. Великое повечерие, во время которого читают Литургию св. Иоанна Златоуста, служит прелюдией к всенощному бдению.

Во время священнослужители выходят к христианам в одеяниях голубого цвета, символизирующего Матерь Божию. Прихожанам рассказывают об истории великого события. Торжественные праздничные каноны, которые звучат под сводами храмов, написаны в VIII веке.

Великий пост и послабления в еде на Благовещение

На Благовещение Пресвятой Богородицы разрешены послабления в еде. Но это случается не всегда. Если праздник не совпадает со Страстной неделей перед Пасхой Христовой (в 2023 году она начнется 10 апреля), постящимся разрешено есть рыбу, выпечку с начинкой из капусты и картофеля, просфоры, которые делают накануне, а потом, во время праздничных служений, освещают в церкви.

Благовещение чаще всего выпадает на Великий пост и отмечается либо во время Великой Четыредесятницы, либо, это случается реже, на Страстной неделе. Бывает, что Благовещение празднуют на Светлой седмице.

В Благовещение отпускают на свободу птиц

Есть еще одна красивая традиция, связанная с Благовещением. В этот день отпускают на свободу птиц: в основном, синиц и голубей. Делается это неспроста, а чтобы подчеркнуть — каждое Божие творение нуждается в свободе и должно быть свободным. В старину проворные торговцы накануне вылавливали птиц, чтобы перед праздником христиане могли купить пернатых, а потом отпустить их в небеса.

Что нужно сделать в праздник Благовещения

На Благовещение Пресвятой Богородицы, как и на другой большой церковный праздник, важно посетить литургию. Особенно это касается девушек и женщин.

В этот день можно позволить себе съесть блюдо из рыбы. Также разрешается употреблять в пищу оливковое масло и даже выпить немного вина.

Собирайте лекарственные травы, их исцеляющая сила удваивается в этот день и они обязательно помогут вам.

Женщинам рекомендуется произнести имя своего мужчины 40 раз в течение дня, тогда на следующий год в семье будут мир и счастье.

Что нельзя делать на Благовещение, какие существуют запреты

Нельзя работать.

Нельзя сквернословить и ссориться.

Нельзя обманывать, сердиться и раздражаться.

Нельзя вязать и шить.

Нельзя венчаться на Благовещение, ведь праздник предполагает покаяние, а не веселье.

Нельзя занимать деньги в этот день, потому что весь год будут проблемы с финансами.

Народные приметы на Благовещение

Если утром туман, то ожидается большой разлив рек и ручьев.

Солнечный, безоблачный день на Благовещение предвещает грозовое и пожарное лето.

Морозный день на Благовещение обещает хороший урожай овса.

Дождь на Благовещение обещает хороший урожай ржи.

Мало звезд на небе на Благовещение — то будет мало яиц.

Что нельзя делать в Благовещение Пресвятой Богородицы

Не делайте тяжелую работу по дому

Лучше не уезжать из дома, работать на земле или подрезать деревья в этот день.

Не берите в долг и не занимайте деньги.

Воздержитесь от стрижки и окраски волос.

Не шейте, не вяжите и не готовьте еду в этот день, приготовьте все накануне.

Не надевайте новую одежду в этот день, так как она может испачкаться или порваться.