7 апреля празднуем Благовещение: что означает праздник, запреты и традиции

Полное название православного церковного праздника, который мы отмечаем 7 апреля — Благовещение пресвятой Богородицы. Рассказываем, чему этот праздник посвящен, что можно, а что нельзя делать в этот день, какие существуют традиции, с ним связанные.
История и значения праздника Благовещения
Благовещение относится к 12 главным православным праздникам. В этот день Деве Марии явился Архангел Гавриил и сообщил, что та родит Сына Божия и Спасителя человечества.
Праздник всегда отмечают 7 апреля, за 9 месяцев до Рождества Христова. Называется праздник так, потому что в этот день небесный посланник принес благую весть.
Благовещение один из самых любых народом православных праздников.
Традиция отмечать этот день появилась у христиан в III веке. Сначала праздник назывался иначе. Были варианты:
- «День приветствия»;
- «Приветствие Марии»;
- «Зачатие Христа».
Были и еще варианты, но в VII веке в обиход вошло название, которое используем мы.
Традиции, связанные с Благовещанием
Великое повечерие
Торжества, связанные с празднованием Благовещения, начинаются накануне самого события. Великое повечерие, во время которого читают Литургию св. Иоанна Златоуста, служит прелюдией к всенощному бдению.
Во время священнослужители выходят к христианам в одеяниях голубого цвета, символизирующего Матерь Божию. Прихожанам рассказывают об истории великого события. Торжественные праздничные каноны, которые звучат под сводами храмов, написаны в VIII веке.
Великий пост и послабления в еде на Благовещение
На Благовещение Пресвятой Богородицы разрешены послабления в еде. Но это случается не всегда. Если праздник не совпадает со Страстной неделей перед Пасхой Христовой (в 2023 году она начнется 10 апреля), постящимся разрешено есть рыбу, выпечку с начинкой из капусты и картофеля, просфоры, которые делают накануне, а потом, во время праздничных служений, освещают в церкви.
Благовещение чаще всего выпадает на Великий пост и отмечается либо во время Великой Четыредесятницы, либо, это случается реже, на Страстной неделе. Бывает, что Благовещение празднуют на Светлой седмице.
В Благовещение отпускают на свободу птиц
Есть еще одна красивая традиция, связанная с Благовещением. В этот день отпускают на свободу птиц: в основном, синиц и голубей. Делается это неспроста, а чтобы подчеркнуть — каждое Божие творение нуждается в свободе и должно быть свободным. В старину проворные торговцы накануне вылавливали птиц, чтобы перед праздником христиане могли купить пернатых, а потом отпустить их в небеса.
Что нужно сделать в праздник Благовещения
- На Благовещение Пресвятой Богородицы, как и на другой большой церковный праздник, важно посетить литургию. Особенно это касается девушек и женщин.
- В этот день можно позволить себе съесть блюдо из рыбы. Также разрешается употреблять в пищу оливковое масло и даже выпить немного вина.
- Собирайте лекарственные травы, их исцеляющая сила удваивается в этот день и они обязательно помогут вам.
- Женщинам рекомендуется произнести имя своего мужчины 40 раз в течение дня, тогда на следующий год в семье будут мир и счастье.
Что нельзя делать на Благовещение, какие существуют запреты
- Нельзя работать.
- Нельзя сквернословить и ссориться.
- Нельзя обманывать, сердиться и раздражаться.
- Нельзя вязать и шить.
- Нельзя венчаться на Благовещение, ведь праздник предполагает покаяние, а не веселье.
- Нельзя занимать деньги в этот день, потому что весь год будут проблемы с финансами.
Народные приметы на Благовещение
- Если утром туман, то ожидается большой разлив рек и ручьев.
- Солнечный, безоблачный день на Благовещение предвещает грозовое и пожарное лето.
- Морозный день на Благовещение обещает хороший урожай овса.
- Дождь на Благовещение обещает хороший урожай ржи.
- Мало звезд на небе на Благовещение — то будет мало яиц.
- Что нельзя делать в Благовещение Пресвятой Богородицы
- Не делайте тяжелую работу по дому
- Лучше не уезжать из дома, работать на земле или подрезать деревья в этот день.
- Не берите в долг и не занимайте деньги.
- Воздержитесь от стрижки и окраски волос.
- Не шейте, не вяжите и не готовьте еду в этот день, приготовьте все накануне.
- Не надевайте новую одежду в этот день, так как она может испачкаться или порваться.