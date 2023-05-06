Сегодня в Украине отмечают День пехоты – кого можно поздравить?

В этот день, 6 мая, отмечается День пехоты Вооруженных сил Украины. Этот праздник довольно молодой – в этом году его отмечают всего лишь в пятый раз. Но при этом важно помнить, что поскольку в 2023 году украинские пехотинцы отмечают свой день в условиях войны, то поблагодарить всех знакомых пехотинцев и сказать им теплые слова очень важно для поддержки и поднятия их боевого духа.

День пехоты был официально учрежден в 2019 году указом тогдашнего президента Украины Петра Порошенко от 19 апреля по инициативе командования Сухопутных войск ВСУ.

Согласно указу, данное мероприятие «направлено на чествование мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений, проявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины».

А дата 6 мая выбрана вовсе не случайно: именно в этот день в 1648 году казаки одержали победу в битве у Желтых Вод. Это была первая победная битва национальной освободительной борьбы под руководством Богдана Хмельницкого.

Кроме того, 6 мая православная церковь чтит память Георгия Победоносца, или Юрия Змееборца, который считается одним из покровителей украинского войска.

Также отметим, что пехота – самая многочисленная сила в армии. Воины пехоты играют важную роль в военных операциях, в частности, они задействованы на сложных территориях, проводят разведку, выполняют задачи по уничтожению враждебных позиций и защиты собственных.

И сейчас наши воины мужественно сражаются за освобождение Украины от российской оккупации. Так пожелаем же наши пехотинцам крепкого здоровья, веры в свои силы и побед во всех боевых действиях, а также одолеть агрессора и вернуться домой живыми и невредимыми!

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, когда в нашей стране отмечается День пограничника, День Национальной гвардии Украины, День штурманской службы авиации ВСУ и День войск радиационной, химической и биологической защиты.

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