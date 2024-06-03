Чилдрен кинофест: регистрация на бесплатные показы открыта!

Чилдрен кинофест: регистрация на бесплатные показы открыта!

Началась регистрация на бесплатные показы 11-го Чилдрен Кинофеста, который состоится с 7 по 16 июня при поддержке ЮНИСЕФ. В Одессе фестиваль будет проходить в кинотеатре «Синема Сити».

Зарегистрироваться на бесплатные показы можно по ссылке https://childrenkinofest.com/ua/schedule/

В течение десяти дней зрителям покажут новинки анимации из Великобритании, Люксембурга, Франции, Ирландии, Венгрии, Словакии, Чехии и Норвегии, приключенческое кино из Нидерландов и Германии, классическую космооперу от знаменитого автора комиксов Мебиуса, подборку лучших короткометражных лент, снятых детьми и прошлогоднего победителя Чилдрен Кинофеста.

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Кроме показов состоится ряд специальных событий — премьера мультсериала «Искорки суперсил». 8 и 11 июня на фестивальной площадке будет действовать детская точка «Искорки суперсил», где дети и взрослые смогут лучше познакомиться с Искорками через различные развивающие занятия, игры, зарядку и мастер-классы.

чилдрен кинофест 2024

Приобщиться к фестивалю можно также виртуально: в онлайн-кинотеатре Чилдрен Кинофеста можно будет посмотреть мультсериал «Искорки суперсил» от ЮНИСЕФ Украина, подборку фильмов-финалистов Детского киноконкурса, ретроспективную ленту «Властелины времени», прошлогоднего победителя «Душа команды», а также специальную программу «Когда еще звери говорили» — подборку фильмов о животных, в которую вошли гиты из предыдущих эдиций Чилдрен Кинофеста.

Просмотр онлайн-программы возможен только на территории Украины.

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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