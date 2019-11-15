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С киви, смородиной и сухофруктами: три рецепта домашнего мармелада

С киви, смородиной и сухофруктами: три рецепта домашнего мармелада

Домашний мармелад прекрасно заменит вредные конфеты. А еще его можно готовить круглый год, дополняя сладость фруктами на свой вкус.

Мармелад из киви

Ингредиенты: киви — 2 шт., банан — 2 шт., вода — 40 мл, мед — 1 ч. ложка, агар-агар — 10 г, кокосовая стружка — по вкусу.

Приготовление. Очистить и нарезать фрукты. Агар-агар залить водой. Измельчить банан и киви блендером до однородности. Перелить фруктовую массу в кастрюлю и довести до кипения. Добавить агар-агар, перемешать и оставить вариться на малом огне 2–3 минуты. Снять смесь с огня и добавить мед. Форму застелить пищевой пленкой и вылить смесь, дать ей остыть и поставить в холодильник на пару часов. Готовый мармелад нарезать кубиками и посыпать кокосовой стружкой.

Мармелад из красной смородины

Ингредиенты: красная смородина — 1 кг, сахар — 500 г, вода — 100 мл, агар-агар — 2 ч. ложки.

Приготовление. Перебрать и промыть смородину. Пересыпать ее в казан и залить кипяченой водой комнатной температуры. Накрыть крышкой и варить на медленном огне 12 минут. Перетереть ягоды и отжать сок. Перелить его в казан и добавить сахар. Варить на медленном огне в течение 60 минут, снимая пенку. Добавить агар-агар, перемешать и проварить еще 5 минут. Застелить форму для выпечки пергаментной бумагой, перелить горячую массу и подождать пока она остынет, затем отправить в холодильник. Когда мармелад застынет, нарезать его небольшими кусочками.

Мармелад из сухофруктов

Ингредиенты: чернослив — 100 г, курага — 50 г, изюм — 50 г, овсяные хлопья — 25 г, какао-порошок — 1 ч. ложки, яблочный сок — 350 мл, агар-агар — 10 г.

Приготовление. Промыть сухофрукты и обсушить их, выложив на бумажные полотенца. Измельчить овсяные хлопья в кофемолке, а сухофрукты пропустить через мясорубку. Смешать эти продукты с какао-порошком. Застелить прямоугольную форму пергаментом. Перенести в нее массу из сухофруктов и разровнять. Смешать 2 столовые ложки яблочного сока с агар-агаром. Затем смешать массу с половиной оставшегося сока и подогреть на медленном огне до кипения, не забывая помешивать. Смешать жидкость с оставшемся яблочным соком и вылить поверх основы из сухофруктов. Оставить форму в холодильнике на два часа. Готовый мармелад нарезать квадратиками.

Фото: open-cook.ru

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
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