Новости Одессы и Одесской области

Ситуация с работой в Одессе улучшилась: кто нужен и сколько платят

Ситуация с работой в Одессе улучшилась: кто нужен и сколько платят

Вакансий в южных областях Украины становится все больше, особенно в Одесской. Их количество уже приблизилось к уровню, сравнимым с тем, что был до масштабного российского вторжения в начале 2022 года.

Об этом свидетельствует статистика на ресурсе OLX Работа.

На июль 2023 года там было размещено около 10,4 тысячи объявлений о том, что требуются сотрудники в трех южных регионах: Одессе, Николаеве и Херсоне.

Если сравнивать их количество с аналогичным периодом предыдущего года, то видно, что сейчас предложение работы стало практически вдвое больше (в 2022 году было 5,5 тысячи вакансий). А в довоенном 2021 году, до начала конфликта, число вакансий в этих областях составляло 13,4 тысячи.

Причем специалисты OLX Работа просят учесть: 67% всех вакансий на Юге Украины на данный момент приходятся на Одессу, в то время как 9% – на Николаев.

А вот ситуация в Херсонской области, которая и сейчас является прифронтовой, с точки зрения объявлений о работе, понятным образом оставляет желать лучшего. Вакансии есть в основном лишь в самом Херсоне и их всего 166.

Среди наиболее популярных профессий:

  • Разнорабочие. Средняя зарплата составляет 25 000 грн. На каждую такую вакансию приходится в среднем 30 кандидатов;
  • Продавцы. Средняя зарплата – 12 000 грн. В среднем на одну вакансию подается 16 заявлений;
  • Водители. Средняя зарплата – 26 250 грн. На одну вакансию в среднем поступают 15 откликов;
  • Дальнобойщики. Эта профессия, особенно востребованная на юге, предлагает медианную зарплату в 46 250 грн. Число желающих на одну вакансию составляет 16;
  • Повара. Предлагается около 15 000 грн в месяц. Количество откликов на одну вакансию — 8;
  • Швеи. Средний заработок составляет 12 000 грн. В среднем на одну вакансию откликается 5 человек;
  • Официанты. Медианная зарплата – 12 500 грн. Число откликнувшихся на одну вакансию – 11;
  • Охранники. Средняя зарплата – 10 000 грн, на одну вакансию приходится 7 заявок;
  • Трактористы. За эту профессию платят в среднем 20 000 грн. Число желающих на одну вакансию составляет 9.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, какие вакансии есть этим летом в Украине и какую по ним предлагаюь зарплату по данным портала Work.ua.

график вакансий по годам

Как изменилось число вакансий на Юге Украины в 2023 году по сравнению с 2022 и 2021 годами / Инфографика OLX Работа

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Редакция ПРОФИЛЬ

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