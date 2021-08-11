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Лукашенко неприязненно высказывается про Украину. Что происходит?

Лукашенко неприязненно высказывается про Украину. Что происходит?

9 августа в Беларуси прошла встреча Александра Лукашенко с журналистами и общественностью. Мероприятие транслировалось в прямом эфире. Лукашенко в течение восьми часов отвечал на вопросы из зала. Особое внимание он уделил Украине, сделав несколько громких заявлений.

На следующий день после пресс-конференции, Украина вызвала главу белорусского посольства для объяснений.

Давайте разберемся, что такого сказал Лукашенко и почему отношения между нашими странами сложно назвать дружественными.

Что сказал Лукашенко про Украину?

Много чего. Он обвинил Владимира Зеленского в подготовке боевиков на территории Украины и переброске оружия в Беларусь.

Он заявил, что мог бы вместе с Путиным поставить Украину на колени. С российским президентом они бы это сделали в течение суток. Перестали бы поставлять горюче-смазочные материалы и тогда Зеленского вынесли бы на вилах.

Он пригрозил «сделать Украину украинской». Для этого он готов рискнуть и даже перейти границу с Украиной без оружия. Не для того, чтобы захватить, а чтобы вернуть, сделать ее украинской.

Кроме того, Лукашенко сказал, что у него развязаны руки и он не исключает того, что может признать Крым российской территорией.

Что ответил Владимир Зеленский?

Наш президент назвал заявления Лукашенко безосновательными. Украина борется с боевиками, а не тренирует их.

Заявления Лукашенко нужны для отвлечения внимания от внутренних проблем, которые начались в Беларуси в прошлом году и продолжаются до сих пор. Зеленский отмечает, что Украина остается верным другом белорусского народа, но не вмешивается в политические процессы других государств.

А что по поводу заявлений «поставить Украину на колени»?

Украинский МИД провел разъяснительную беседу с главой белорусского посольства Кириллом Камышевым. Дипломату указали на то, что такие слова демонстрируют слабость Беларуси. «Путин не смог поставить Украину на колени, поэтому надежды Лукашенко на него — это проигрышная ставка», — отметили в МИДе.

Что касается заявлений Лукашенко о готовности признать Крым российским, то это равнозначно соучастию в преступлении Кремля против суверенитета Украины. Подобными заявлениями он нарушает международные обязательства Беларуси, что приведет к правовым последствиям.

Чуть позже белорусское посольство выразило глубокую озабоченность недружественными действиями Украины к Беларуси. Там считают, что это ведет к кризису в отношениях между странами.

Что вообще происходит между Украиной и Беларусью?

Отношения напряженные. Верховная Рада не признала президентские выборы в Беларуси честными и свободными. В украинском МИДе считают инаугурацию Лукашенко нелегитимной.

Самолеты больше не летают, а Лукашенко называет Украину новой угрозой для Беларуси. Министр иностранных дел Украины Кулеба сказал, что украинская сторона рассматривает возможность присоединения к секторальным санкциям против Беларуси. А тем временем с полок белорусских магазинов хотят убрать украинские продукты.

Мы уже рассказывали о протестах в Беларуси после президентских выборов. Интервью одесситки из Минска: о протестах, об ОМОНе, о взрывах гранат.

Фото: sud.ua

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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