Роскошь истории в каждой детали: в Одессе появились еще одни отреставрированные двери (фото)

Мы на улице Бунина, 21… Погода пасмурная, словно февраль вспомнил, что он – зима. А здесь такая красота перед глазами: отреставрированная дверь. Таки «роскошь истории в каждой детали», как сообщают мастера-реставраторы объединения «Тысячи дверей Одессы».

«Процесс реставрации был трудом любви и уважения к прошлому, где каждая резная линия и изгиб реставрировались с особым вниманием к деталям. Мы применили традиционные реставрационные методы, чтобы подчеркнуть первобытное великолепие каждого деревянного элемента двери конца XIX века. Восстановленные филенки дверей подчеркивают объем и дизайн, делая их особой изюминкой улицы Бунина»,

– рассказывают реставраторы.

Кованая решетка аккуратно реставрирована, а каждая потерянная клепка воспроизведена по старинной технологии. Кстати, латунные пластины, прикрепленные на каблуке, теперь служат практической цели – защищают основание двери от влаги и физического воздействия.

Вы только присмотритесь к этой восстановленной исторической красоте!

Напомним, «Программа реставрации и популяризации старинных дверей и ворот «Тысячи дверей Одессы» софинансируется Представительством Европейского Союза в Украине на средства Фонда гражданского общества (CSF), Европейского инструмента демократии и прав человека для Украины (EIDHR) и глобальной программы организаций гражданского общества.

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