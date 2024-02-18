Новости Одессы и Одесской области

Роскошь истории в каждой детали: в Одессе появились еще одни отреставрированные двери (фото)

Роскошь истории в каждой детали: в Одессе появились еще одни отреставрированные двери (фото)

Роскошь истории в каждой детали: восстановленные двери дома Кречмара стали живым свидетельством мастерства одесских реставраторов.

Мы на улице Бунина, 21… Погода пасмурная, словно февраль вспомнил, что он – зима. А здесь такая красота перед глазами: отреставрированная дверь. Таки «роскошь истории в каждой детали», как сообщают мастера-реставраторы объединения «Тысячи дверей Одессы».

Двери дома Кречмара в Одессе: было и стало

Было и стало. Фото 1000 дверей Одессы

«Процесс реставрации был трудом любви и уважения к прошлому, где каждая резная линия и изгиб реставрировались с особым вниманием к деталям. Мы применили традиционные реставрационные методы, чтобы подчеркнуть первобытное великолепие каждого деревянного элемента двери конца XIX века. Восстановленные филенки дверей подчеркивают объем и дизайн, делая их особой изюминкой улицы Бунина»,

– рассказывают реставраторы.

Отреставрированные одесские двери
Двери Одессы после реставрации
Одесские двери
В Одессе реставрировали старинные двери
Двери Одессы, после реставрации

Кованая решетка аккуратно реставрирована, а каждая потерянная клепка воспроизведена по старинной технологии. Кстати, латунные пластины, прикрепленные на каблуке, теперь служат практической цели – защищают основание двери от влаги и физического воздействия.

Вы только присмотритесь к этой восстановленной исторической красоте!

Одесса, старинные двери
Старинные двери одесского дома
Одесский дом Кречмара, двери после речставрации
Двери одесского дома Кречмара
Одесские двери после реставрации

Напомним, «Программа реставрации и популяризации старинных дверей и ворот «Тысячи дверей Одессы» софинансируется Представительством Европейского Союза в Украине на средства Фонда гражданского общества (CSF), Европейского инструмента демократии и прав человека для Украины (EIDHR) и глобальной программы организаций гражданского общества.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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