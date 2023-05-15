Красота на Дегтярной: в Одессе преобразили еще одну старинную дверь 

Во дворе дома на Дегтярной, 13 появилась настоящая красота: благодаря мастерам-реставраторам проекта «Тысяча дверей Одессы» преображена еще одна старинная дверь.
Дверь на одесской Дегтярной, 13: «нежные изгибы, свободные пластические формы»
Эту красоту не увидишь с улицы. Чтобы ею полюбоваться, нужно попасть во двор, а это не так-то и просто по понятным причинам: кодовый замок на воротах.
Попав, наконец, во двор, сразу обратила внимание: две местные жительницы обсуждают ту самую появившуюся красоту, говорят: «Нам теперь есть чем гордиться и любоваться».
Перед тем, как фотографировать детали, сама поначалу любовалась. Работа проведена огромная. Результат поразительный!
Как рассказывают реставраторы, дверь сделана из лиственницы в стиле необарокко.
«Нежные изгибы, свободные пластические формы, барочные прорези в створках», — вот как поэтично отзываются они о своей работе.
Кстати, в этом стекле теперь отражается нежная листва старых деревьев в старом дворе на Дегтярной.
Воссозданы и заменены декоративные элементы двери, воссозданы карнизы и створные планки, отреставрированы латунные ручки…
Возрожденные двери осовременены специальным электроригельным замком на батарейках, что обеспечивает безопасность подъезда даже в случае отключения электричества.
Одноэтажный старый дом на одесской Дегтярной
Что касается самого дома под номером тринадцать на улице Дегтярной, то его особенность в том, что он одноэтажный, так по сей день и сохранился — без прироста надстройками… Он не является памятником архитектуры.
Архитектурная фотобаза PhotoBuildings сообщает, что дом уже был известен с 1882 года — как жилой дом купца Мани Фишеровича.
Издание так же сообщает, что в 1888 году по адресу Дегтярная, 13 проживал механик Юлий Карлович Ланге…
Читайте также о других недавно возрожденных старинных дверях Одессы:
Одесский дом Фельдмана и его чудо-дверь
Одесский дом Навроцкого: историческим дверям вернули первозданную красоту
Фото автора