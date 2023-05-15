Красота на Дегтярной: в Одессе преобразили еще одну старинную дверь 

Во дворе дома на Дегтярной, 13 появилась настоящая красота: благодаря мастерам-реставраторам проекта «Тысяча дверей Одессы» преображена еще одна старинная дверь.

Дверь на одесской Дегтярной, 13: «нежные изгибы, свободные пластические формы»

Эту красоту не увидишь с улицы. Чтобы ею полюбоваться, нужно попасть во двор, а это не так-то и просто по понятным причинам: кодовый замок на воротах.

Попав, наконец, во двор, сразу обратила внимание: две местные жительницы обсуждают ту самую появившуюся красоту, говорят: «Нам теперь есть чем гордиться и любоваться».

Перед тем, как фотографировать детали, сама поначалу любовалась. Работа проведена огромная. Результат поразительный!

Как рассказывают реставраторы, дверь сделана из лиственницы в стиле необарокко.

«Нежные изгибы, свободные пластические формы, барочные прорези в створках», — вот как поэтично отзываются они о своей работе.

Кстати, в этом стекле теперь отражается нежная листва старых деревьев в старом дворе на Дегтярной.

Воссозданы и заменены декоративные элементы двери, воссозданы карнизы и створные планки, отреставрированы латунные ручки…

Возрожденные двери осовременены специальным электроригельным замком на батарейках, что обеспечивает безопасность подъезда даже в случае отключения электричества.

Одноэтажный старый дом на одесской Дегтярной

Что касается самого дома под номером тринадцать на улице Дегтярной, то его особенность в том, что он одноэтажный, так по сей день и сохранился — без прироста надстройками… Он не является памятником архитектуры.

Архитектурная фотобаза PhotoBuildings сообщает, что дом уже был известен с 1882 года — как жилой дом купца Мани Фишеровича.

Издание так же сообщает, что в 1888 году по адресу Дегтярная, 13 проживал механик Юлий Карлович Ланге…

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