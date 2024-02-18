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Розкіш історії в кожній деталі: в Одесі з’явились ще одні відреставровані двері (фото)

Розкіш історії в кожній деталі: в Одесі з’явились ще одні відреставровані двері (фото)

Розкіш історії в кожній деталі: відновлені двері будинку Кречмара стали живим свідченням майстерності одеських реставраторів.

Ми на вулиці Буніна, 21… Погода похмура, наче лютий таки згадав, що він – зима. А тут така краса перед очима: відреставровані двері. Таки «розкіш історії в кожній деталі», як повідомляють майстри-реставратори об’єднання «Тисячі дверей Одеси».

Двери дома Кречмара в Одессе: было и стало

Було й стало. Фото 1000 дверей Одеси

«Процес реставрації був працею любові та поваги до минулого, де кожна різьблена лінія і вигин реставрувалися з особливою увагою до деталей. Ми застосували традиційні реставраційні методи, щоб підкреслити первісну пишність кожного дерев’яного елемента дверей кінця ХІХ століття. Відновлені фільонки дверей – підкреслюють об’єм і дизайн, роблячи їх особливоюродзинкою вулиці Буніна»,

– розповідають реставратори.

Отреставрированные одесские двери
Двери Одессы после реставрации
Одесские двери
В Одессе реставрировали старинные двери
Двери Одессы, после реставрации

Ковані грати у світлових отворах акуратно реставровані, а кожна загублена клепка відтворена за старовинною технологією.

До речі, латунні пластини, прикріплені на підбори, тепер служать практичній меті – захищають підставу дверей від вологи та фізичного впливу.

Ви ж тільки придивіться до цієї відновленої історичної краси!

Одесса, старинные двери
Старинные двери одесского дома
Одесский дом Кречмара, двери после речставрации
Двери одесского дома Кречмара
Одесские двери после реставрации

Нагадаємо, «Програма реставрації та популяризації старовинних дверей та воріт «Тисячі дверей Одеси» співфінансується Представництвом Європейського Союзу в Україні European Union in Ukraine коштом Фонду громадянського суспільства (CSF), Європейського інструменту демократії та прав людини для України (EIDHR) та глобальної програми організацій громадянського суспільства.

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Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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