Розкіш історії в кожній деталі: в Одесі з’явились ще одні відреставровані двері (фото)

Ми на вулиці Буніна, 21… Погода похмура, наче лютий таки згадав, що він – зима. А тут така краса перед очима: відреставровані двері. Таки «розкіш історії в кожній деталі», як повідомляють майстри-реставратори об’єднання «Тисячі дверей Одеси».

«Процес реставрації був працею любові та поваги до минулого, де кожна різьблена лінія і вигин реставрувалися з особливою увагою до деталей. Ми застосували традиційні реставраційні методи, щоб підкреслити первісну пишність кожного дерев’яного елемента дверей кінця ХІХ століття. Відновлені фільонки дверей – підкреслюють об’єм і дизайн, роблячи їх особливоюродзинкою вулиці Буніна»,

– розповідають реставратори.

Ковані грати у світлових отворах акуратно реставровані, а кожна загублена клепка відтворена за старовинною технологією.

До речі, латунні пластини, прикріплені на підбори, тепер служать практичній меті – захищають підставу дверей від вологи та фізичного впливу.

Ви ж тільки придивіться до цієї відновленої історичної краси!

Нагадаємо, «Програма реставрації та популяризації старовинних дверей та воріт «Тисячі дверей Одеси» співфінансується Представництвом Європейського Союзу в Україні European Union in Ukraine коштом Фонду громадянського суспільства (CSF), Європейського інструменту демократії та прав людини для України (EIDHR) та глобальної програми організацій громадянського суспільства.

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Фото авторки