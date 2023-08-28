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Коллективное волонтерство: жители Котловины всем селом помогают ВСУ

Коллективное волонтерство: жители Котловины всем селом помогают ВСУ

Жители села Котловина Ренийской громады получили Диплом Национального конкурса «БлагодійнаУкраїна»: они стали лауреатами в номинации «Коллективное волонтерство».

Кто не умел вязать – учились

За период большой войны жители гагаузского села Котловина провели целый ряд акций в поддержку воинов ВСУ. Зимой женщины собирали овечью шерсть и делали нитки из нее, чтобы связать бойцам теплые носки. Вязали все, кто мог, кто не умел – учились. После завершения акции «Тепле кохання для ЗСУ» 93 пары носков были отправлены бойцам 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского и 30 пар — военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. А вместе с ними были переданы и другие теплые вещи, которые собрали жители села. На фронт отправлялись также окопные свечки и домашнее печенье. 

Школьный парламент выступил с инициативой провести акцию «Смілива гривня». В магазинах, в организациях и учреждениях села дети установили копилки, в которые каждый мог опустить монеты. Таким образом удалось собрать более чем 2,7 тысячи гривен.

Коллективом Котловинского Центра культуры и досуга, самодеятельными коллективами была проведена серия благотворительных концертов, в ходе которых собрали больше 22 тысяч гривен. Это были концерты ко Дню села, ко Дню гагаузской культуры «Буджак илдызы», ко Дню работников сельского хозяйства и другие. Также котловинцы приняли участие в благотворительных ярмарках, которые проводила Ренийская громада, в том числе в ярком фестивале Бессарабской кухни. 

Объем помощи ВСУ в денежном выражении можно назвать разве что ориентировочно – более 100 тысяч гривен, поскольку сельчане вносили пожертвования не только деньгами. 

Общешкольный день без рюкзака

учитель

В конце тяжелого учебного года, чтобы снять накопившуюся усталость и стресс, в Котловинской школе проводили креативные дни. Например, был объявлен общешкольный день без рюкзака. Во что только ни складывали свои учебники, тетради и пеналы дети – в корзинки, авоськи, чемоданы, футляры для музыкальных инструментов. А учитель Оксана Парфирова пришла с семейной реликвией – портфелем, с которым в 1946 году ее дедушка приехал в село Котловина. 

Добавилось ярких красок в праздник молодежи, моды и красоты: мальчики и девочки в этот день получили право не придерживаться школьного дресс-кода, а надеть все, что душе угодно. 

Еще более ярким и позитивным стал День детства, когда в школу разрешили взять любимые игрушки. Даже директор школы Прасковья Яковлевна Долапчи пришла на урок с любимой куклой.

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Антонина Бондарева (Рени)
Антонина Бондарева ПРОФИЛЬ

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