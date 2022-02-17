Ремонт в квартире: как разместить розетки, чтобы не пришлось переделывать

Во время ремонта стоит подумать о будущем. У вас может появиться электросамокат и его нужно будет заряжать в прихожей — а лишней розетки там нет. Вы захотите купить видеодомофон, систему защиты от протечек или электрический полотенцесушитель, но и здесь вас может ждать разочарование.

Давайте разберемся, как грамотно разместить розетки в квартире, чтобы потом не тратить деньги на лишний ремонт. В конце будет подробный чеклист.

Как разместить розетки на кухне?

В кухне больше всего электроприборов. На этапе ремонта чаще всего забывают про розетку для вытяжки над плитой и для посудомоечной машины. Даже если вы не пользуетесь этими приборами, лучше предусмотреть для них розетки:

для вытяжки — на высоте 5-10 см от верха кухонного гарнитура и 20 см вбок от центральной оси вытяжки (чтобы вентиляционный воздуховод не закрывал розетку)

для посудомоечной машины — на высоте не менее 10 см от плинтуса (старайтесь не располагать розетку под мойкой)

Многие люди любят смотреть на кухне телевизор, но про розетку для коаксиального кабеля или для интернета забывают. Потом приходится «тащить» витую пару через всю кухню. Чтобы этого избежать, сделайте заранее блок из трех розеток: 220 вольт, антенный кабель и витая пара для интернета.

Если ваш обеденный стол находится возле стены, то не забудьте сделать под ним розетку. Она выручит вас во время праздников, когда на кухне сразу несколько человек что-то готовят. Ваш обеденный стол не будет простаивать, вы сможете пользоваться блендером или кухонным комбайном. Эту розетку можно сделать на высоте 50 см, ближе к одному из краев стола.

Как разместить розетки в ванной?

Переделывать ремонт в санузле — сложно и дорого. На стенах плитка, поэтому дополнительную розетку для электрического полотенцесушителя можно сделать только накладной. Это выглядит не очень красиво. Установите блок из двух розеток — одна будет для фена или плойки, а вторая резервная, на случай появления полотенцесушителя. Его обычно вешают на высоте 120 см от пола, поэтому блок розеток можно сделать на высоте 90-100 см от пола, непосредственно под сушилкой.

Еще одна розетка, которую часто забывают — для системы защиты от протечек или Аквастоп. Система автоматически перекрывает краны, если на полу будет вода и датчик это заметит. Лучше предусмотреть розетку для подобной системы, тем более что с каждым годом появляются новые модели, а цены становятся ниже. Розетку устанавливают рядом с трубой холодной воды, там где находится запорный кран, и будет контроллер.

Как разместить розетки в спальне?

В спальне обычно много всяких гаджетов, которые лежат на зарядке. Чтобы не «плодить» розетки и не путаться в зарядных устройствах, можно сделать USB-розетки по обе стороны кровати. Вы будете подключать в одну розетку минимум 3 гаджета. В продаже есть USB-розетки с четырьмя и шестью разъемами.

Для мощных кондиционеров делают отдельную проводку, но если у вас небольшая спальня, то с охлаждением справится даже простая сплит-система. Стоит предусмотреть розетку для кондиционера на высоте не менее 15 см от потолка, в предполагаемом месте расположения кондиционера. Даже если у вас пока нет кондиционера, вы можете использовать эту розетку для подсветки потолка, наклеив светодиодную ленту по периметру.

Не забудьте проложить в спальне кабель для ТВ и интернета. У вас на стенах не будут «гроздями» висеть провода, если вы сделаете блок из четырех розеток: две 220 вольт (для плазмы и для приставки), антенный кабель и витая пара.

ЧЕКЛИСТ приборов и розеток:

КУХНЯ

Вытяжка?

Посудомоечная машина?

Кофемашина?

Встраиваемая техника в шкафах?

Розетки над столешницей?

Розетка для микроволновки?

Розетка для холодильника?

Розетка под обеденным столом?

Блок розеток для TV (HDMI, коаксиал, internet)?

САНУЗЕЛ

Вентилятор?

Полотенцесушитель?

Защита от протечек (аквастоп)?

Стиральная машина?

СПАЛЬНЯ

USB-розетки над тумбочкой?

Блок розеток для TV (HDMI, коаксиал, internet)?

Кондиционер?

КОРИДОР

Розетка для роутера?

Розетка для обувной сушилки, электросамоката?

Видеодомофон?

Панель сигнализации?

ГОСТИНАЯ

USB-розетки возле дивана?

Блок розеток для TV (HDMI, коаксиал, internet)?

Блок розеток для игровой приставки?

Торшер?

Кондиционер?

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Фото: IKEA, Pexels

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