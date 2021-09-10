Многие уверены, что умный дом это нечто из области фантастики и по карману только людям, которым некуда девать свои деньги. Возможно, что так когда-то и было. Но сейчас современные технологии стали доступными, цены не кусаются.

Давайте посмотрим, какие задачи способна решить система «умный дом» в самой обычной хрущевке.

Что такое умный дом?

Умный дом — это просто набор сценариев. Бывают сценарии простые, а бывают замысловатые. Например, если уходя из дома мы хотим, чтобы все розетки и все освещение выключались по нажатию одной клавиши — то это простой сценарий. А если нам нужно, чтобы при открытии окна на телефон приходило уведомление, камера наблюдения начинала вести запись и включалась сирена, то это уже сценарий посложнее.

Любая система умного дома состоит из трех компонентов — мозгов, датчиков и приборов.

Мозги называют контроллером или хабом. Они всем управляют, соединяют устройства в единое целое. Самый простенький контроллер стоит от 1100 гривен.

Датчики присылают в мозг информацию о событиях. Они бывают разные: на движение, на открытие окна, на вибрацию, датчики температуры и влажности. Средняя цена датчика открытия двери 350 гривен.

Приборы исполняют команды, которые им присылает мозг. Сюда входят умные выключатели, розетки, терморегуляторы и многое другое. Умная лампочка со стандартным цоколем E27 стоит около 300 гривен.

Зачем в маленькой квартире умные лампочки и вообще любое умное освещение?

Если в комнате всего одна лампочка — то умное освещение, действительно, не нужно. Проще встать с дивана и сделать два шага до выключателя.

Но если на кухне есть подсветка рабочей зоны, возле кровати ночник, возле кресла торшер, на балконе светильник, а по периметру комнаты установлена светодиодная лента (парящий потолок), то уже можно придумать простенький сценарий. Умные лампочки ведь позволяют приглушать свет или менять его цветовую температуру, от холодного синего до теплого желтого.

Разве не придется делать ремонт, менять проводку?

Делать ремонт совсем не обязательно. Современные устройства общаются между собой по беспроводной связи — провода тянуть не придется. Даже если не будет интернета, они все равно продолжат работать.

Есть и еще один интересный момент. Многие «неумные» приборы можно запросто сделать умными. Возьмем, к примеру, обычный бойлер, который нагревает воду. Большую часть времени он работает вхолостую и тратит электроэнергию, поддерживая температуру воды на нужном уровне. Но многим людям горячая вода нужна только утром и после прихода с работы, чтобы принять душ. Если подключить бойлер к умной розетке, то можно задать сценарий, по которому электричество будет поступать только в определенное время: за пару часов до приема водных процедур.

Умная розетка выглядит, кстати, как переходник и подключается в обычную розетку. Можно не только задавать сценарии, но и управлять с телефона.

Вентиляторы, вытяжки, кондиционеры, очистители воздуха, сушилки для белья и даже обычный электрочайник могут стать умными, если подключить их в такую розетку. Правда, в чайник нужно заранее набрать воды и нажать кнопку включения, иначе фокус не сработает.

Кстати, в осенний период, когда температура за окном 10-12 градусов, а центральное отопление еще не дали, можно подключить обогреватель и включать его перед приходом с работы. Умная розетка в среднем стоит от 300 до 800 гривен.

А можно управлять приборами голосом, как это делают в фильмах?

Можно. Но все зависит от производителя. Дешевые модели поддерживают только китайскую и иногда английскую речь. В более дорогих системах встроено распознавание украинского и русского языков. И еще стоит обратить внимание на расстояние, с которого прибор воспринимает команды. Обычно это 2-4 метра, поэтому из соседней комнаты можно и не докричаться.

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