Религиозный ликбез: где хранятся рождественские святыни?

Еще одна святыня, а точнее, даже две, хранятся в храме Рождества в Вифлееме и в Риме, в церкви Санта-Мария Маджоре. Это ясли, в которые, по преданию, положили новорожденного Христа. В иерусалимской церкви это углубление в полу в виде колыбели, выложенное белым мрамором. Как свидетельствовал церковный писатель святой Иероним, первоначально эти ясли были сделаны из глины, а потом их отлили из золота и серебра.



В римской церкви Санта-Мария Маджоре хранятся ясли, которые привезли сюда еще в 642 году из Палестины. Строго говоря, это не ясли, а часть их – всего пять дощечек. Согласно преданию, именно в этих яслях Иисуса переносили из Вифлеема в Египет. Эта святыня хранится в драгоценном реликварии, под главным алтарем храма. Накануне Рождества в Риме с этими яслями совершается крестный ход.