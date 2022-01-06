Религиозный ликбез: где хранятся рождественские святыни?
ТЕКСТ: Ирина Сорокина • ФОТО: из открытых источников
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Рождество – праздник, который мы отмечаем с особым чувством, ведь в этот день родился Иисус Христос. С этим событием связаны многие символы Рождества – дары волхвов, украшенная огнями ель, рождественские колокольчики. Но кроме этого, есть и настоящие святыни, которые хранятся в разных храмах мира и напоминают нам о приходе в наш мир Спасителя.
Пещера Рождества в Вифлееме
Самая главная святыня, связанная с Рождеством, – храм, который стоит на месте рождения Иисуса. Спаситель родился в Вифлееме, в пещере, и предание о месте его рождения передавали из уст в уста члены христианской общины города. Через много лет над пещерой, где родился Христос, по приказу царицы Елены была построена первая церковь.
Позже храм перестраивали, а в 1717 году на полу, в том месте, где на свет появился Иисус, была выложена четырнадцатиконечная звезда.
Сейчас церковь ничем не напоминает первый храм, однако священное место на протяжении веков осталось неизменным. Оно находится с восточной стороны храма, окружено лампадами, а на полу по-прежнему сверкает серебряная звезда, символизирующая ту, которая привела волхвов к новорожденному Иисусу. На звезде есть надпись: «Здесь у Девы Марии родился Иисус Христос».
Ясли Спасителя в Риме
Еще одна святыня, а точнее, даже две, хранятся в храме Рождества в Вифлееме и в Риме, в церкви Санта-Мария Маджоре. Это ясли, в которые, по преданию, положили новорожденного Христа. В иерусалимской церкви это углубление в полу в виде колыбели, выложенное белым мрамором. Как свидетельствовал церковный писатель святой Иероним, первоначально эти ясли были сделаны из глины, а потом их отлили из золота и серебра.
В римской церкви Санта-Мария Маджоре хранятся ясли, которые привезли сюда еще в 642 году из Палестины. Строго говоря, это не ясли, а часть их – всего пять дощечек. Согласно преданию, именно в этих яслях Иисуса переносили из Вифлеема в Египет. Эта святыня хранится в драгоценном реликварии, под главным алтарем храма. Накануне Рождества в Риме с этими яслями совершается крестный ход.
Плат Богородицы в Шартре
В соборе французского города Шартра хранится плат Богородицы, который был на ней в ночь рождения Христа. По преданию, перед успением она передала его одной благочестивой христианке. Реликвию хранили несколько поколений потомков этой женщины, а в IV веке плат выкрал патриций, собиравшийся в паломничество в Иерусалим. Реликвия сначала попала в Константинополь, а через пятьсот лет императрица Ирина передала ее одному из европейских императоров.
Когда это произошло, жители Шартра обратились с просьбой поместить реликвию в одном из городских соборов, чтобы она защитила их от набегов норманнов. Для хранения святыни специально выстроили собор. После того как реликвия заняла свое место в храме, не только набеги прекратились, но и сами норманны приняли христианство.
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Пелены Иисуса в Ахене
Тысячелетие назад немецкий город Ахен был столицей империи Карла Великого, и святыни сюда привозили со всех уголков мира. Сегодня здесь хранится риза Богородицы, в которой она совершила путешествие в Вифлеем, и первые пеленки, в которые завернули младенца Иисуса. Они были частью рубахи Иосифа Обручника, так как под руками не было больше ничего, во что можно было завернуть новорожденного.
В соборе Ахена эти реликвии хранятся в специально изготовленном для них драгоценном ковчеге. Открывают святыни для поклонения только раз в семь лет.
Рождественская молитва на счастье и благополучие
Рождество твое, Христе Боже наш, озарило мир светом знания, ибо через него звездам служащие звездою были научаемы Тебе поклоняться, Солнцу правды, и знать Тебя, с высоты восходящее Светило. Господи, слава Тебе!
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