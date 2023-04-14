Учитель информатики из Александровки собирает средства на победу ВСУ

В селе Александровка работает лицей, где учатся почти 200 детей и которому в 2024 году планируют предоставить статус гимназии, есть больничный стационар. Люди здесь работают на земле, воспитывают детей и верят в будущее благополучие страны и села.

Александровка — одно из старейших гагаузских деревень Одесщины. Оно является частью Гродненской общины, и сегодня здесь проживает около двух тысяч этнических гагаузов.

Петр Драганов, молодой прогрессивный учитель информатики местного лицея, также верит во все самое лучшее.

Утром 24 февраля 2022 года, когда в мгновение ока всем гражданам Украины стало совершенно непонятно, что делать и как дальше жить, семья Драгановых решила стать маленьким винтиком в большом волонтерском механизме, который тогда за считанные дни развернули по всей Украине. И вот уже больше года все свободное время учитель посвящает волонтерству. Он создал группу в соцсетях для сбора средств на нужды ВСУ и общины, в которую привлекает всех неравнодушных.

— Эти все мальчики и девочки являются выпускниками нашей школы. Сегодня они стоят на защите нашего отечества. И мы им за это очень благодарны! – показывает Петр Драганов фотографии защитников, украшающих центральный холл Александровского лицея.

Одной из первых к Петру обратилась мама ученика, а теперь военнослужащего, с просьбой о помощи в сборе денег на прибор ночного видения для подразделения, где служит ее сын. И простые сельские люди, не имеющие больших финансовых средств, не остались в стороне, а активно принялись помогать.

— Через несколько дней нам удалось собрать необходимую сумму, приобрести устройство ночного видения и отправить его на передовую для ребят, — вспоминает Петр. – Потом к нам обратилась девушка, чей брат тоже находится на фронте. Она попросила нас помочь собрать средства для покупки автомобиля. Нам удалось справиться и с этой задачей, — рассказывает Петр о другом маленьком подвиге крестьян.

К созданной Петром группе «Я люблю Александровку» уже присоединилось много подписчиков из разных уголков Украины и из-за границы. И это помогает сплачивать все больше и больше людей.

На собранные средства, по решению инициативной группы, часто закупаются необходимые и для села вещи, как, например, лекарства для местной больницы.

Вот так один патриотический человек, который любит свою работу, место, где родился, и страну в целом, может объединить вокруг себя много людей и сделать жизнь лучше. И этому примеру следует последовать.

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