Музыкант из Одесщины собирает деньги для ВСУ на улице

Уличный певец Михаил Димов из села Дмитровка недалеко от города Татарбунары, до начала войны работал обычным музыкантом и исполнял песни на разных языках, украшая колоритным пением разнообразные культурные мероприятия по всей Одесщине.

— Никогда не думал, что, так же как уличный музыкант, смогу выйти, стать возле магазина и петь, и чтобы за это мне бросали в коробку деньги. Но, глядя, как наши звезды выступают под открытым небом и собирают средства, подумал: «Я попробую», — делится Михаил Димов о начале своей волонтерской деятельности.

— С самого начала войны, как и все, я задавал себе вопрос: что делать? как быть? что дальше? Искал разные пути, чтобы реализовать свои возможности и быть полезным, — признался Михаил в одном из своих сообщений на Фейсбуке.

А заодно изучал украинский язык, возобновлял репертуар, подбирал современные патриотические песни и работал с волонтерами, доставляя грузы с гуманитарной помощью в госпиталь и тем, кто в этом нуждался. И, конечно же, пел…

Как музыкант начинал новую «творческую деятельность»

Новое для себя амплуа уличного певца начал с города Татарбунары, который считает родным. Там его многие знают, и именно там он чувствовал уверенность в своих силах.

И у него получилось. Через несколько часов уличного концерта для ВСУ Михаил собрал почти девять тысяч гривен. В этот же день они были перечислены на счет Благотворительного фонда «Ты украинец» для нужд военных и направлены на конкретные воинские части.

Поэтому музыкант решил, что эту инициативу нужно продолжать.

Всю осень прошлого года уличный музыкант вместе с верной соратницей-женой провел в Бессарабии – пел на площадях, у рынков и супермаркетов. Пел один, иногда к нему присоединялись его коллеги-музыканты. За каждый концерт музыкант собирал от 4 до 8 тысяч гривен. И пусть это не слишком большие деньги, но они регулярно отправлялись нашим военным и, наверное, спасали кому-то жизнь.

— Некоторые меня спрашивают: «Зачем оно тебе? Сиди себе дома, пой!» А я своим примером хочу показать, что каждый своим делом – тем, что делает лучше всего, – должен приобщиться к победе. Ведь Украина борется за каждым из нас. Наши храбрые воины это делают с оружием в руках, мы – всяческой поддержкой войска. Поэтому даже небольшая финансовая помощь сегодня очень важна, — такими словами Михаил Димов обращается ко всем слушателям во время своих выступлений на юге Одесщины.

Певец всегда присоединяется к большим и маленьким благотворительным инициативам и от души продолжает петь украинские песни.

«Когда с концертным выступлением по сбору средств для ВСУ посещал Сарату, к нам подходили родители и матери, чьи дети сейчас на передовой. Глядя в их глаза, понимаешь: мы не должны стоять в стороне. Им очень нужна наша поддержка. Поддержка не только материальная, но и моральная, а она в нашем единстве и неравнодушии. Пока мы дружны и едины — Украина непобедима!» – рассказал в очередном сообщении Михаил Димов.