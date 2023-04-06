Новости Одессы и Одесской области

Музыкант из Одесщины собирает деньги для ВСУ на улице

Музыкант из Одесщины собирает деньги для ВСУ на улице

Уличный певец Михаил Димов из села Дмитровка недалеко от города Татарбунары, до начала войны работал обычным музыкантом и исполнял песни на разных языках, украшая колоритным пением разнообразные культурные мероприятия по всей Одесщине.

— Никогда не думал, что, так же как уличный музыкант, смогу выйти, стать возле магазина и петь, и чтобы за это мне бросали в коробку деньги. Но, глядя, как наши звезды выступают под открытым небом и собирают средства, подумал: «Я попробую», — делится Михаил Димов о начале своей волонтерской деятельности.

— С самого начала войны, как и все, я задавал себе вопрос: что делать? как быть? что дальше? Искал разные пути, чтобы реализовать свои возможности и быть полезным, — признался Михаил в одном из своих сообщений на Фейсбуке.

А заодно изучал украинский язык, возобновлял репертуар, подбирал современные патриотические песни и работал с волонтерами, доставляя грузы с гуманитарной помощью в госпиталь и тем, кто в этом нуждался. И, конечно же, пел…

Как музыкант начинал новую «творческую деятельность»

Уличный музыкант Домов

Музыкант Димов возле рынка

Новое для себя амплуа уличного певца начал с города Татарбунары, который считает родным. Там его многие знают, и именно там он чувствовал уверенность в своих силах.

И у него получилось. Через несколько часов уличного концерта для ВСУ Михаил собрал почти девять тысяч гривен. В этот же день они были перечислены на счет Благотворительного фонда «Ты украинец» для нужд военных и направлены на конкретные воинские части.

Поэтому музыкант решил, что эту инициативу нужно продолжать.

Уличный музыкант Домов

Музыкант у рынка

Всю осень прошлого года уличный музыкант вместе с верной соратницей-женой провел в Бессарабии – пел на площадях, у рынков и супермаркетов. Пел один, иногда к нему присоединялись его коллеги-музыканты. За каждый концерт музыкант собирал от 4 до 8 тысяч гривен. И пусть это не слишком большие деньги, но они регулярно отправлялись нашим военным и, наверное, спасали кому-то жизнь.

— Некоторые меня спрашивают: «Зачем оно тебе? Сиди себе дома, пой!» А я своим примером хочу показать, что каждый своим делом – тем, что делает лучше всего, – должен приобщиться к победе. Ведь Украина борется за каждым из нас. Наши храбрые воины это делают с оружием в руках, мы – всяческой поддержкой войска. Поэтому даже небольшая финансовая помощь сегодня очень важна, — такими словами Михаил Димов обращается ко всем слушателям во время своих выступлений на юге Одесщины.

Певец всегда присоединяется к большим и маленьким благотворительным инициативам и от души продолжает петь украинские песни.

Уличный певец Димов

Певец Димов возле кафе

«Когда с концертным выступлением по сбору средств для ВСУ посещал Сарату, к нам подходили родители и матери, чьи дети сейчас на передовой. Глядя в их глаза, понимаешь: мы не должны стоять в стороне. Им очень нужна наша поддержка. Поддержка не только материальная, но и моральная, а она в нашем единстве и неравнодушии. Пока мы дружны и едины — Украина непобедима!» – рассказал в очередном сообщении Михаил Димов.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Анна Терзивец ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить