Как кодымчане зарабатывают для ВСУ благотворительными концертами

Сегодня, через год войны, уже не возникает вопрос, актуальна ли культура, есть ли ей место в нашем настоящем.

В начале войны многие односельчане, получив приглашение на первый благотворительный концерт «Мистецький фронт – для ВСУ», удивлялись: «Как можно петь, когда в стране война, когда погибают наши сыновья и дочери?».

— А за что воюют наши воины? — спрашивали ответная Светлана и Сергей Олейники. – Сражаются за землю, за нашу культуру, за нашу национальную идентичность. Мы должны подтвердить, что украинская культура есть, пульсирует и живет. А значит, есть Украина, мы с вами!

Сергей – директор Загнитковского Дома культуры, Светлана – художественный руководитель.

Концертная программа таки прозвучала тогда при великолюдье и при участии 14 первых воинов-земляков, которые пошли защищать Украину: все они в свое время были звездами на родной сцене.

Благотворительные концерты для ВСУ

Любители сцены – детский коллектив «Вытоки», женская группа «Майстриха», мужская группа «Дебют», группа «Гармония» — дали уже шесть благотворительных концертов: в Шершенцах, Алексеевке, в Кодыме, в Загнитковском парке и на сцене своего культурного заведения. Ярмарковали, расставив киоски с традиционными загнетковскими блюдами, знакомили гостей с аутентичной культурой, рассказывая о традициях и обрядах и обогащая благотворительный ящик.

Заработанные 25 тысяч гривен передали волонтеру земляку Юрию Ковбелю. Средства составляли на два автомобиля для ВСУ — одну машину уже отправили на передовую.

В репертуаре коллективов — более 200 украинских песен. Сейчас они готовятся к седьмому художественно-благотворительному мероприятию. А еще приобщаются ко всем благотворительным делам, которые проводит село: плетут защитные сетки, готовят консервы, собирают посылки.

— Акция продлится до Победы Украины. А потом наш фронт перейдет на мирные рельсы, чтобы с новой силой зазвучала наша украинская песня! – уверяет Сергей.

«От пули Ангел защитит крылом, на сожженной земле расцветут цветы, и будет мирное небо за окном, и улыбнутся солнцу дети!» – поселяется в сердцах людей песня художников Загнитковского Дома культуры.

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