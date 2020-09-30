Сколько в Одессе библиотек и где их найти?

Несмотря на то, что современные технологии позволяют читать литературу в электронном виде, библиотеки среди одесситов все еще пользуются большой популярностью. Сейчас в Одессе работает более 40 библиотек. В них часто устраивают культурно-просветительские мероприятия, интересные лекции, книжные фестивали и даже развлекательные мастер-классы. Кстати, сегодня, 30 сентября, – Всемирный день библиотек.

Библиотеки для взрослых

ПРИМОРСКИЙ РАЙОН

Центральная городская библиотека им. И.Я. Франко

Книжный пер., 1а. Время работы: 9.30-18.00. Тел. 752-83-32.

Библиотека-филиал №1 им. Э.Г. Багрицкого

ул. Преображенская, 35а. Время работы: 9.30-18.00. Тел. 752-83-40.

Библиотека-филиал №2 им. К.Г. Паустовского

ул. Градоначальницкая, 9. Время работы: 9.30-18.00. Тел. 752-83-41.

Библиотека-филиал №16 им. М.Ю. Лермонтова

ул. Новосельского, 69/71. Время работы: 10.30-19.00. Тел. 752-83-47.

Библиотека-филиал №28

пр-т Гагарина, 16/3. Время работы: 9.30-18.00. Тел. 752-83-49.

Библиотека-филиал №32

ул. Академическая, 5а. Время работы: 9.30-18.00. Тел. 752-83-52.

Библиотека-филиал №33 им. Ю.С. Трусова

Французский бульвар, 22. Время работы: 9.30-18.00. Тел. 752-83-53.

СУВОРОВСКИЙ РАЙОН

Библиотека-филиал № 3

ул. Краснослободская, 40а. Время работы: 9.30-18.00. Тел. 752-83-42.

Библиотека №7 им. И.П. Гайдаенко

ул. Генерала Бочарова, 14. Время работы: 9.30-18.00. Тел. 752-83-44.

Библиотека-филиал №29

ул. Лузановская, 67. Время работы: 9.30-18.00. Тел. 752-83-50.

Библиотека-филиал №30

ул. Крымская, 58. Время работы: 9.30-18.00. Тел. 752-83-51.

Библиотека-филиал №34

ул. Победы, 26. Время работы: 9.00-17.00. Тел. 752-83-54.

МАЛИНОВСКИЙ РАЙОН

Библиотека-филиал №6

ул. Степная, 66. Время работы: 9.30-18.00. Тел. 752-83-43.

Библиотека-филиал №25

Адмиральский просп., 30. Время работы: 10.30-19.00. Тел. 752-83-48.

Библиотека-филиал №35

ул. Космонавтов, 23/1. Время работы: 9.30-18.00. Тел. 752-83-55.

Библиотека-филиал №42

ул. Генерала Петрова, 59а. Время работы: 9.30-18.00. Тел. 752-83-57.

Библиотека-филиал №44

ул. Ефима Фесенко, 7. Время работы: 9.30-18.00. Тел. 752-83-58.

КИЕВСКИЙ РАЙОН

Библиотека-филиал №12 им. А.И. Куприна

ул. Фонтанская дорога, 116. Время работы: 9.30-18.00. Тел. 752-83-45.

Библиотека-филиал №13

ул. Ефима Геллера, 43. Время работы: 9.30-18.00. Тел. 752-83-46.

Библиотека-филиал №41

ул. Инглези, 5. Время работы: 10.30-19.00. Тел. 752-83-56.

Библиотека-филиал №47 им. А.Т. Гончара

ул. Люстдорфская дор., 146/1. Время работы: 9.30-18.00. Тел. 752-83-59.

Детские библиотеки

ПРИМОРСКИЙ РАЙОН

Центральная библиотека им. А.П. Гайдара

Французский бульвар, 11а. Тел. 714-88-82.

Универсальный читальный зал

ул. Екатерининская, 67. Тел. 780-92-25.

Библиотека-филиал №4

ул. Градоначальницкая, 9. Тел. 731-24-03.

Библиотека-филиал №9

Французский бульвар, 11а. Тел. 714-85-14.

Библиотека-филиал №21

ул. Посмитного, 33. Тел. 68-71-28.

Библиотека-филиал №26

ул. Л. Толстого, 13. Тел. 726-37-32.

МАЛИНОВСКИЙ РАЙОН

Библиотека-филиал №8

ул. Б. Хмельницкого, 13. Тел. 780-92-35.

Библиотека-филиал №19

ул. Ефимова, 12. Тел. 702-02-08.

Библиотека-филиал №24

ул. Фабричная, 1/2. Тел. 710-75-72.

Библиотека-филиал №39

ул. Варненская, 12а (ст.). Тел.765-67-56.

ул. Варненская, 12/4 (мл.). Тел. 765-64-34.

Библиотека-филиал №46

пер. Вишневского, 13. Тел. 780-92-46.

СУВОРОВСКИЙ РАЙОН

Библиотека-филиал №10

ул. Черноморского казачества, 169а. Тел. 780-92-42.

Библиотека-филиал №23

ул. Черноморского казачества, 45. Тел. 780-92-44.

Библиотека-филиал №37

ул. Марсельская, 14. Тел. 758-18-97.

Библиотека-филиал №40

п-т Добровольского, 148а. Тел. 710-75-70/71.

Библиотека-филиал №48

ул. Балковская, 36/6. Тел. 780-92-47.

КИЕВСКИЙ РАЙОН

Библиотека-филиал №11

ул. Ильфа и Петрова, 15. Тел. 710-75-73.

Библиотека-филиал №22

ул. Инглези, 5. Тел. 744-11-96.

Библиотека-филиал №36

ул. Краснова, 5 (ст.). Тел. 766-76-44.

ул. Краснова, 11б (мл.). Тел. 766-20-60.

Библиотека-филиал №45

ул. Королева, 71/1. Тел.: 780-92-55, 719-96-25.

Время работы библиотек: с 10.00 до 17.30, выходной день — суббота.

НАУЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ

Одесская национальная научная библиотека (горьковка)

Адрес: ул. Пастера, 13.

Время работы: понедельник — с 9.00 до 18.00, вторник-четверг — с 9.00 до 20.00, суббота-воскресенье — с 10.00 до 18.00, выходной день — пятница.

Тел. 723-02-52.

Одесская областная научная библиотека им. М.С. Грушевского

Адрес: ул. Троицкая, 49/51.

Время работы: вторник-четверг — с 10.00 до 19.00, суббота-воскресенье — с 10.00 до 18.00, выходной день — пятница.

Тел. 784-04-52.

Научная библиотека

Адрес: ул. Колонтаевская, 1.

Время работы: с 8.00 до 18.00, выходные дни — суббота и воскресенье.

Тел. 721-69-54.

Научная библиотека ОНПУ (политех)

Адрес: пр-т Шевченко, 1/15.

Время работы: понедельник-пятница — с 10.00 до 17.00, суббота — с 10.00 до 15.00, выходной день — воскресенье.

Тел. 705-83-07.

Научная библиотека ОНУ (Мечникова)

Адрес: ул. Преображенская, 24.

Время работы: понедельник-пятница — с 10.00 до 18.00, суббота — с 10.00 до 16.00, выходной день — воскресенье.

Тел. 722-12-10.

Внимание! Пользоваться библиотекой могут только студенты и научное сообщество города.

Научная библиотека Национального университета «Одесская юридическая академия»

Адрес: ул. Академическая, 2.

Время работы: понедельник-суббота — с 8.30 до 19.00, выходной день — воскресенье.

Тел. 719-88-58.

Внимание! Во время посещения библиотек необходимо иметь при себе документ, подтверждающий вашу личность, — для оформления временного или постоянного читательского билета.

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