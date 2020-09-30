Сколько в Одессе библиотек и где их найти?

Несмотря на то, что современные технологии позволяют читать литературу в электронном виде, библиотеки среди одесситов все еще пользуются большой популярностью. Сейчас в Одессе работает более 40 библиотек. В них часто устраивают культурно-просветительские мероприятия, интересные лекции, книжные фестивали и даже развлекательные мастер-классы. Кстати, сегодня, 30 сентября, – Всемирный день библиотек.
Библиотеки для взрослых
ПРИМОРСКИЙ РАЙОН
Центральная городская библиотека им. И.Я. Франко
Книжный пер., 1а. Время работы: 9.30-18.00. Тел. 752-83-32.
Библиотека-филиал №1 им. Э.Г. Багрицкого
ул. Преображенская, 35а. Время работы: 9.30-18.00. Тел. 752-83-40.
Библиотека-филиал №2 им. К.Г. Паустовского
ул. Градоначальницкая, 9. Время работы: 9.30-18.00. Тел. 752-83-41.
Библиотека-филиал №16 им. М.Ю. Лермонтова
ул. Новосельского, 69/71. Время работы: 10.30-19.00. Тел. 752-83-47.
Библиотека-филиал №28
пр-т Гагарина, 16/3. Время работы: 9.30-18.00. Тел. 752-83-49.
Библиотека-филиал №32
ул. Академическая, 5а. Время работы: 9.30-18.00. Тел. 752-83-52.
Библиотека-филиал №33 им. Ю.С. Трусова
Французский бульвар, 22. Время работы: 9.30-18.00. Тел. 752-83-53.
СУВОРОВСКИЙ РАЙОН
Библиотека-филиал № 3
ул. Краснослободская, 40а. Время работы: 9.30-18.00. Тел. 752-83-42.
Библиотека №7 им. И.П. Гайдаенко
ул. Генерала Бочарова, 14. Время работы: 9.30-18.00. Тел. 752-83-44.
Библиотека-филиал №29
ул. Лузановская, 67. Время работы: 9.30-18.00. Тел. 752-83-50.
Библиотека-филиал №30
ул. Крымская, 58. Время работы: 9.30-18.00. Тел. 752-83-51.
Библиотека-филиал №34
ул. Победы, 26. Время работы: 9.00-17.00. Тел. 752-83-54.
МАЛИНОВСКИЙ РАЙОН
Библиотека-филиал №6
ул. Степная, 66. Время работы: 9.30-18.00. Тел. 752-83-43.
Библиотека-филиал №25
Адмиральский просп., 30. Время работы: 10.30-19.00. Тел. 752-83-48.
Библиотека-филиал №35
ул. Космонавтов, 23/1. Время работы: 9.30-18.00. Тел. 752-83-55.
Библиотека-филиал №42
ул. Генерала Петрова, 59а. Время работы: 9.30-18.00. Тел. 752-83-57.
Библиотека-филиал №44
ул. Ефима Фесенко, 7. Время работы: 9.30-18.00. Тел. 752-83-58.
КИЕВСКИЙ РАЙОН
Библиотека-филиал №12 им. А.И. Куприна
ул. Фонтанская дорога, 116. Время работы: 9.30-18.00. Тел. 752-83-45.
Библиотека-филиал №13
ул. Ефима Геллера, 43. Время работы: 9.30-18.00. Тел. 752-83-46.
Библиотека-филиал №41
ул. Инглези, 5. Время работы: 10.30-19.00. Тел. 752-83-56.
Библиотека-филиал №47 им. А.Т. Гончара
ул. Люстдорфская дор., 146/1. Время работы: 9.30-18.00. Тел. 752-83-59.
Детские библиотеки
ПРИМОРСКИЙ РАЙОН
Центральная библиотека им. А.П. Гайдара
Французский бульвар, 11а. Тел. 714-88-82.
Универсальный читальный зал
ул. Екатерининская, 67. Тел. 780-92-25.
Библиотека-филиал №4
ул. Градоначальницкая, 9. Тел. 731-24-03.
Библиотека-филиал №9
Французский бульвар, 11а. Тел. 714-85-14.
Библиотека-филиал №21
ул. Посмитного, 33. Тел. 68-71-28.
Библиотека-филиал №26
ул. Л. Толстого, 13. Тел. 726-37-32.
МАЛИНОВСКИЙ РАЙОН
Библиотека-филиал №8
ул. Б. Хмельницкого, 13. Тел. 780-92-35.
Библиотека-филиал №19
ул. Ефимова, 12. Тел. 702-02-08.
Библиотека-филиал №24
ул. Фабричная, 1/2. Тел. 710-75-72.
Библиотека-филиал №39
ул. Варненская, 12а (ст.). Тел.765-67-56.
ул. Варненская, 12/4 (мл.). Тел. 765-64-34.
Библиотека-филиал №46
пер. Вишневского, 13. Тел. 780-92-46.
СУВОРОВСКИЙ РАЙОН
Библиотека-филиал №10
ул. Черноморского казачества, 169а. Тел. 780-92-42.
Библиотека-филиал №23
ул. Черноморского казачества, 45. Тел. 780-92-44.
Библиотека-филиал №37
ул. Марсельская, 14. Тел. 758-18-97.
Библиотека-филиал №40
п-т Добровольского, 148а. Тел. 710-75-70/71.
Библиотека-филиал №48
ул. Балковская, 36/6. Тел. 780-92-47.
КИЕВСКИЙ РАЙОН
Библиотека-филиал №11
ул. Ильфа и Петрова, 15. Тел. 710-75-73.
Библиотека-филиал №22
ул. Инглези, 5. Тел. 744-11-96.
Библиотека-филиал №36
ул. Краснова, 5 (ст.). Тел. 766-76-44.
ул. Краснова, 11б (мл.). Тел. 766-20-60.
Библиотека-филиал №45
ул. Королева, 71/1. Тел.: 780-92-55, 719-96-25.
Время работы библиотек: с 10.00 до 17.30, выходной день — суббота.
НАУЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ
Одесская национальная научная библиотека (горьковка)
Адрес: ул. Пастера, 13.
Время работы: понедельник — с 9.00 до 18.00, вторник-четверг — с 9.00 до 20.00, суббота-воскресенье — с 10.00 до 18.00, выходной день — пятница.
Тел. 723-02-52.
Одесская областная научная библиотека им. М.С. Грушевского
Адрес: ул. Троицкая, 49/51.
Время работы: вторник-четверг — с 10.00 до 19.00, суббота-воскресенье — с 10.00 до 18.00, выходной день — пятница.
Тел. 784-04-52.
Научная библиотека
Адрес: ул. Колонтаевская, 1.
Время работы: с 8.00 до 18.00, выходные дни — суббота и воскресенье.
Тел. 721-69-54.
Научная библиотека ОНПУ (политех)
Адрес: пр-т Шевченко, 1/15.
Время работы: понедельник-пятница — с 10.00 до 17.00, суббота — с 10.00 до 15.00, выходной день — воскресенье.
Тел. 705-83-07.
Научная библиотека ОНУ (Мечникова)
Адрес: ул. Преображенская, 24.
Время работы: понедельник-пятница — с 10.00 до 18.00, суббота — с 10.00 до 16.00, выходной день — воскресенье.
Тел. 722-12-10.
Внимание! Пользоваться библиотекой могут только студенты и научное сообщество города.
Научная библиотека Национального университета «Одесская юридическая академия»
Адрес: ул. Академическая, 2.
Время работы: понедельник-суббота — с 8.30 до 19.00, выходной день — воскресенье.
Тел. 719-88-58.
Внимание! Во время посещения библиотек необходимо иметь при себе документ, подтверждающий вашу личность, — для оформления временного или постоянного читательского билета.
Читайте также: И в зале, и под зонтиком на воздухе: Одесская национальная научная библиотека открылась для читателей