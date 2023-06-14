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Что с дубом «Черная ночь»: как сложилась судьба старейшего одесского дерева после ракетного прилета 14 июня? (фоторепортаж)

Что с дубом «Черная ночь»: как сложилась судьба старейшего одесского дерева после ракетного прилета 14 июня? (фоторепортаж)

Дуб «Черная ночь» («казацкий дуб») — самое старое одесское дерево. Возраст у него почтенный. Оно было высажено, как сообщают в ОО «Зелений лист», в 1791 или 1792 году.

Как сложилась судьба дерева, живущего на проспекте Шевченко после ракетного прилета?

Напомним, находится дуб «Черная ночь» на проспекте Шевченко — рядом с магазином «Ева», пострадавшим от рашистского ракетного прилета 14 июня 2023 года.

столетний дуб

Что же произошло с нашей исторической реликвией?

Самое старое дерево Одессы выжило! Зеленый могучий красавец выглядит сейчас как символ самой жизни (смотрите наши фото, сделанные сегодня, 14 июня)!

— Кажется, самое старое одесское дерево — дуб «Черная ночь» — не очень пострадало. Ударную волну принял на себя магазин «Ева», — пишет доктор исторических наук, Почетный краевед Украины Тарас Гончарук.

столетний дуб

Кстати, Тарас Гончарук приводит текст заметки в газете «Черноморская коммуна» еще 1958 г. о старинном дубе на Новоаркадийской дороге (теперь проспект Т.Шевченко).

В ней, в частности, говорится: «Это старейшее дерево Одессы, ему, как определяют специалисты, около 250 лет. Оно росло еще в те времена, когда на месте Одессы было небольшое поселение Качибей или, как называли его турки Гаджибей».

столетний дуб

Тарас напоминает, что этот дуб (народное название «Черная ночь») уже в годы Независимой Украины активно защищали от уничтожения украинские патриоты Одессы. Прежде всего, Сергей Гуцалюк и современные украинские казаки…

столетний дуб
столетний дуб
столетний дуб
столетний дуб
столетний дуб

Марbя Котова

Фото авторf,

фото статьи из газети «Чорноморські новини» — Тарас Гончарук

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