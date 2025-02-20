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Закінчили з вітражами Будинку вчених, зайнялись будинком Чижевича; понівечена Філармонія поруч з нещасним «Брістолем»… Та хіба хоча б перерахувати все можна?! От пишу ці рядки, а у Київському районі міста ― чергова біда після клятих «братерських» прильотів…

За темою: Одеса без світла: як місто протистоїть російським атакам на енергетику

Наслідки, наслідки… Пройшлись ми містом. Таке враження, що OSB-плити (їх роблять з деревостружкового матеріалу, склеєного за допомогою полімеру) стали прикметою нашого часу.

На початку вулиці Преображенської будинок, в якій «влетіло» півтора року тому, здається «тільки-но пораненим». А ось Спасо-Преображенський собор виглядає зовсім по-іншому: там активно ведуться роботи, сповіщається, що верхній храм вже працює…

Спасо-Преображенський собор
Спасо-Преображенський собор
Спасо-Преображенський собор

Наслідки, наслідки… Перші етапи порятунку унікальних вітражів, що постраждали від ракетного удару 31 січня, вийшли на фінішну пряму. Та подальша реставрація залежить від розробки науково-проєктної документації, яка може ще тривати й тривати.

Вікна в будівлі Філармонії вже теж закрили OSB-плитами… Стоїш біля Дюка, дивишся на готель «Одеса» ― знов стає моторошно, хоча він теж постраждав вже давно.

Вже давно… Війна триває майже три роки… І цих одеських ран тільки більшає і більшає… Як виглядають сьогодні кляті наслідки війни, як змінили вони обличчя історичного центру ― у нашому фоторепортажі.

Тримаймося!

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