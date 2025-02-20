Закінчили з вітражами Будинку вчених, зайнялись будинком Чижевича; понівечена Філармонія поруч з нещасним «Брістолем»… Та хіба хоча б перерахувати все можна?! От пишу ці рядки, а у Київському районі міста ― чергова біда після клятих «братерських» прильотів…

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Наслідки, наслідки… Пройшлись ми містом. Таке враження, що OSB-плити (їх роблять з деревостружкового матеріалу, склеєного за допомогою полімеру) стали прикметою нашого часу.

На початку вулиці Преображенської будинок, в якій «влетіло» півтора року тому, здається «тільки-но пораненим». А ось Спасо-Преображенський собор виглядає зовсім по-іншому: там активно ведуться роботи, сповіщається, що верхній храм вже працює…

Наслідки, наслідки… Перші етапи порятунку унікальних вітражів, що постраждали від ракетного удару 31 січня, вийшли на фінішну пряму. Та подальша реставрація залежить від розробки науково-проєктної документації, яка може ще тривати й тривати.

Вікна в будівлі Філармонії вже теж закрили OSB-плитами… Стоїш біля Дюка, дивишся на готель «Одеса» ― знов стає моторошно, хоча він теж постраждав вже давно.

Вже давно… Війна триває майже три роки… І цих одеських ран тільки більшає і більшає… Як виглядають сьогодні кляті наслідки війни, як змінили вони обличчя історичного центру ― у нашому фоторепортажі.

Тримаймося!

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