Раны Одессы: будет ли восстановлен Спасо-Преображенский собор, поврежденный российской ракетой?

Кто заплатит за ремонт — еще не известно

Как рассказал изданию «Одесская жизнь» сообщил представитель компании «Стикон» — руководитель работ по восстановлению собора Александр Гаврик.

«Основные работы по восстановлению несущих конструкций собора планируется завершить в течение двух месяцев при условии финансирования. К сожалению, вопрос финансирования восстановительных работ пока не решен», — сообщил А. Гаврик.

По его словам, восстановление несущих конструкций Спасо-Преображенского собора в настоящее время финансируется епархией за счет добровольных пожертвований и с привлечением оборотных средств компании «Стикон», которая и выполняла с 2001 по 2010 годы полный цикл общестроительных работ по воссозданию собора.

«После разработки и утверждения проекта восстановления собора, будет определена сметная стоимость, останется решить главный вопрос — вопрос финансирования. Будут ли это деньги Италии, ЮНЕСКО или других международных организаций — вопрос пока открытый», — уточнил руководитель работ.

Первоочередные работы строители провели за свой счет

Как рассказали строители, после ракетного удара юго-восточная часть здания собора получила значительные повреждения несущих конструкций: стен, перекрытий, купола, металлических ферм* и других элементов. Ждать финансирования возможности не было, так как полученные повреждения могли повлечь необратимые последствия для здания в целом, в первую очередь для купольной части и нижнего храма.

«После взрывной волны отдельные элементы стен, перекрытий, покрытий зависли и создали угрозу обрушения других частей собора, угрозу для жизни людей, работающих по устранению последствий взрыва.

Поврежденное здание совместно обследовали специалисты Одесской государственной академии строительства и архитектуры (ОГАСА), работники коммунальных служб города, проектировщики и пришли к совместному решению, что надо сделать в первую очередь, чтобы защитить нижний храм от воздействия атмосферных осадков и недопущения возможного обрушения других частей собора, включая купольную часть.

В период с ноябрь 2023 года по март 2024 года произведена:

замена несущих ферм;

выполнены работы по кладке наружных стен;

заменены перекрытия;

демонтированы поврежденные конструкции алтарной части.

Что еще предстоит сделать

«В последующие периоды потребуются значительные средства на восстановительные работы по вентиляции, электроснабжению, теплоснабжению, отделке помещений и на фасадные работы», — пояснил ситуацию Александр Гаврик.

Напомним, выполнение основных работ по восстановлению поврежденных несущих элементов здания собора поручены строительной компании «Стикон», так как именно эта компания выполняла весь комплекс общестроительных работ по воссозданию в Одессе кафедрального Спасо-Преображенского собора с 2001 по 2010 годы.

По информации пресс-службы Одесского городского совета, в настоящий момент правительство Италии перевело первый транш на восстановление кафедрального собора города на счет ЮНЕСКО, о чем ранее сообщало издание «Одесская жизнь».

Справка ОЖ

*Ферма, строительный термин — это геометрически неизменяемая конструкция, представляющая собой систему из соединенных в узлах прямолинейных стержней. Их используют при строительстве культовых, спортивных и культурно-массовых сооружений, больших крыш домов и других сооружений.

Тамила ТЕРЗИЯН, фото автора