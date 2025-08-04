синагога, обстрел

Ключевые моменты

  • Во время воздушной атаки в Одессе загорелась синагога;
  • Еврейская община Одессы призывает мировое сообщество однозначно осудить акты российской агрессии.

Во время атаки “шахедами” здание загорелось и осталось без окон.

Как сообщил главный раввин Одессы Шломо Бакшт, в последние годы синагога не использовалась, но на протяжении многих поколений она была домом молитвы, памяти и святости, где хранились старинные свитки и книги.

синагога, обстрел

 

 

Еврейская община Одессы призывает мировых лидеров и правозащитные организации немедленно и однозначно осудить эти повторяющиеся акты агрессии.

«Когда нападают на дом молитвы, я ожидаю, что мир решительно осудит этот акт жестокости. Бессмысленные атаки, направленные на религиозные сооружения и мирных жителей, — это моральная граница, которая уже слишком часто нарушается. Это нужно остановить. Наши общины, наши дети и наши святыни заслуживают защиты, а не уничтожения», — говорит Рафаэль Крускал, вице-президент еврейской общины Одессы.

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