Не пропустите одесского хвостатика: прогулка по «Кошачьей тропе» (фоторепортаж)

Идея проекта «Одесские коты», или, как уже устоялось в Одессе, «Кошачьей тропы», родилась у одесского скульптора Татьяны Штыкало и взята с Вроцлавских гномов в Польше, где их можно встретить по всему городу, причем в самых неожиданных местах. К Всемирному дню кошки, который отмечают 8 августа, мы решили дать сделать путеводитель по «одесским котам», который составил уже целый котомаршрут.

В Одессе же ищут наших «увековеченных» хвостатиков-ушастиков-мурлык, проще говоря, котиков. И, кстати, сразу хотим предупредить: речь идет лишь об арт-объектах. Кошек и котов, которые стали героями стрит-артов, граффити и тех, которые изображены на одесских воротах, просто не сосчитать.

Кстати, а существовали ли скульптуры или арт-объекты котов в Одессе раньше, до того, как этот проект начал реализовываться? Да! И теперь они, уцелевшие по сей день, тоже входят в нашу туристическую мяукающую тропу. Их немного.

1. Уже достаточно давно на крыше дома на углу улиц Бунина и Пушкинской находится металлическая композиция в виде кота, благополучно стащившего связку сосисок. Кот сидит высоко и кажется маленьким. На самом деле, он довольно рослый — не менее метра. По поводу авторства этого Кота-воришки по сей день идут суды-пересуды.

2. Рядом со скульптурой Тети Сони в рыбном корпусе Привоза тоже прогуливается кот, который принюхивается к связке бычков в руках у пышной одесской дамы. Скульптор — Игорь Ивченко.

3. Еще три кота, которые ну очень внимательно присматриваются к голубям, украшают вход в аптеку на углу улиц Генерала Петрова и Ивана и Юрия Лип (бывшей Гайдара).

Это наши «старички». Теперь — из появившихся в последние годы.

4. На Военном спуске появилось два сфинксоподобных котика скульптора Виктора Тиблевича.

5. На набережной Ланжерона можно полюбоваться «фонарным» котом. Автор — Клим Степанов.

6. Кошка Базарина живет у входа в мясной корпус Нового рынка со стороны улицы Торговой. Скульптор — Татьяна Штыкало.

7. Еще один хвостатик появился на стене дома на Деволановском спуске. Он явно подбирается к балкону. Скульптор — Татьяна Штыкало.

8. Еще один кот — Морис, или Любимый кот Жванецкого — прописался на подоконнике Всемирного клуба одесситов. Скульптор — Татьяна Штыкало.

9. Улыбающийся кот Скиф живет на одной из аллей парка Шевченко, недалеко от скейт-площадки. Скульптор — Клим Степанов.

10. Кошка Пушинка, она же — кошка-геймер, «прописана» вместе со своим планшетом на скамейке по переулку Маяковского, 1. Скульптор — Татьяна Штыкало.

11. Кот Вальтер внимательно смотрит на девушку со смартфоном на ул. Ланжероновской, 12. Автор этой композиции — Сергей Кудрявцев.

12. Стеклянный кот Витражик живет на камне в пруду парка Победы. Скульптор — Екатерина Шелыгина.

13. Умный кот изучает Древо знаний во дворе Политеха, а заодно является частью этой скульптурной композиции. Автор — Вадим Колесник.

14. Белый Кот Ученый вместе с книгами украшает вход в школу №81 на Фонтанской дороге, 26. Скульптор — Татьяна Штыкало.

15. Кот Чилик живет на фасаде здания Дельфинария. Скульптор — Татьяна Штыкало.

16. Кошка Софа с кулоном в виде Эйфелевой башни проживает на Екатерининской площади, 4. Скульптор — Татьяна Штыкало.

17. Офисный кот Рыжик восседает на перилах здания на Большой Арнаутской, 39. Скульптор — Татьяна Штыкало.

18. Поющие-орущие коты До, Ре, Мяу заняли свое почетное место на ул. Леонтовича, 16а, угол Пантелеймовской — напротив театра Музкомедии. Скульптор — Татьяна Штыкало.

19. Черный кот Трушный Татушный поселился в клетке на площади Веры Холодной. Скульптор — Сергей Кудрявцев.

Итак, что у нас получается с нашей «Кошачьей тропой»? Арт-объектов насчитывается 19, а ее героев — больше, потому что в некоторых композициях встречается сразу несколько пушистиков.

У каждой скульптуры уже сложилась собственная судьба: их одевают на зиму, украшают к праздникам. Некоторых воруют и ломают вандалы. Скульпторы их починяют, отливают заново и возвращают на место на радость одесситам и гостям города.

И еще. «Кошачья тропа» будет пополняться новыми героями. Не пропустите!

Фото: автор, соцсети