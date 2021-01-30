31 января исполняется 110 лет со дня рождения болгарской целительницы и предсказательницы Ванги (Вангелии Гуштеровой). Она хорошо знала народную медицину, сама изобретала рецепты лечения травами, была отличным психологом. Кроме того, считается, что Ванга обладала экстрасенсорными способностями и сделала множество предсказаний, касающихся различных сфер жизни.

Имя Ванге дали прохожие

Когда в 1911 году в городе Струмица, что на границе Македонии и Болгарии, в крестьянской семье родилась девочка, родители даже и представить себе не могли, какая судьба ожидает новорожденную. Малышка появилась на свет семимесячной и была настолько слабенькой, что даже имя ей давать не стали – не ожидали, что выживет. Ее завернули в тулуп и положили под печь, словно полено. Девочка только ела, спала и молчала, а первый плач родители услышали от нее только через два месяца. Когда стало ясно, что малышка умирать не собирается, родители задумались о том, как назвать дочь.

На следующий день, по болгарскому обычаю, мать вышла на порог дома и стала спрашивать проходящих мимо людей, какое имя дать ребенку. В то время в Болгарии в моде были греческие имена, и первый же прохожий предложил имя Андромаха, но матери оно не понравилось. Следующим именем, которое предложила проходящая мимо женщина, стало имя Вангелия, Ванга, что в переводе означает «благая весть». Так и решили назвать девочку.

Когда Ванга была еще совсем маленькой, ее мать умерла, а отца призвали в армию – как раз шла Первая мировая война. Детей забрала к себе соседка, которая воспитывала их, пока отец не вернулся домой.

Однажды двенадцатилетнюю Вангу послали за водой к роднику, который протекал неподалеку от местечка, где жила семья. Чтобы не скучать, Ванга взяла с собой двоюродную сестру. Когда девочки вышли за околицу, чистое небо заволокли черные тучи, поднялся сильный ветер и прямо перед сестрами выросла воронка смерча. Девочки спрятались за сухое дерево, однако воздушный поток задел Вангу, подхватил ее и стал быстро удаляться.

Отец сразу же бросился на поиски дочери, но нашел ее только к вечеру, в куче листьев и сломанных веток. Ванга была полуживая от страха и боли – ее глаза были засыпаны песком и пылью. Ребенку требовались несколько операций, но они стоили дорого, а семья едва сводила концы с концами. Одну операцию девочке все же сделали, но пока отец искал деньги на вторую, Ванга потеряла зрение.

Отец заставил Вангу расстаться с женихом

Когда девочке исполнилось 14 лет, ее определили в интернат для слепых детей. Здесь Ванга провела несколько лет и освоила все премудрости жизни на ощупь: она училась выполнять работу по дому, готовить еду, вязать, играть на фортепиано. В школе Ванга подружилась с юношей по имени Димитр. Дружба переросла в любовь, и они решили пожениться. Но буквально перед самой свадьбой Ванга получила письмо от отца, который сообщал, что мачеха умерла при родах, и требовал, чтобы Ванга вернулась домой присматривать за детьми.

После интерната отчий дом произвел на девушку удручающее впечатление. Семья жила в страшной нищете, и Ванге приходилось целыми днями работать. Времени на развлечения у нее не было, только подруги иногда забегали перекинуться словечком или рассказать последние новости. В это время у Ванги стали проявляться способности к ясновидению.

Когда началась Вторая мировая война, по окрестным селам прошел слух, что Ванга может определить, где находятся те, кто пропал на фронте без вести. В то страшное время Ванга не только рассказывала односельчанам о судьбе близких, она лечила их, помогала советами, не отказывая никому. Как-то к ней пришел солдат по имени Димитр, у которого бандиты убили и ограбили брата. Ванга отказалась назвать ему имена убийц, но пообещала, что он доживет до того дня, когда преступники будут наказаны. Димитр стал часто приходить к Ванге, а через некоторое время они поженились.

Но семейная жизнь у провидицы не заладилась – Димитр был очень недоволен тем, что к Ванге постоянно приходили посетители, и говорил, что со святой обычному человеку жить невозможно. Постепенно он пристрастился к алкоголю, а через двадцать лет умер от цирроза печени. С тех пор Ванга не снимала траур, а позже усыновила двоих детей. Кстати, все свое огромное состояние ясновидица полностью завещала государству, а ее приемные сын и дочь не получили от нее ни гроша.

Ясновидящая предсказывала судьбу по кусочку сахара

Вскоре слава о предсказательнице вышла далеко за пределы Болгарии, и к ней стали приезжать за помощью писатели и актеры, режиссеры и ученые. В 1967 году она обратилась к тогдашнему руководителю Болгарии Тодору Живкову, с дочерью которого, Людмилой, была знакома много лет. На Вангу обратили внимание первые люди страны. Ей был присвоен статус государственной служащей, за ней закрепили «Волгу» с персональным шофером, секретаря и помощников по домашнему хозяйству. Ванге даже стали платить зарплату – 200 левов, а со всех желающих вылечиться или узнать судьбу брали деньги, которые шли в государственную казну.

Свои предсказания Ванга делала при помощи сахара. Каждый, кто приходил к ней на прием, должен был с вечера положить под подушку кусочек рафинада, а утром принести его Ванге. По нему ясновидица якобы и делала свои предсказания.

Несмотря на почтенный возраст, целительница до последнего дня принимала тех, кто нуждался в ее помощи. Когда у нее обнаружили рак груди, она отказалась от операции, и 11 августа 1996 года умерла. Пациенты больницы, где лежала Ванга, рассказывали, что в момент ее смерти в больнице отключилось электричество.

Что предсказала Ванга для Украины?

В свое время Ванга сделала несколько предсказаний, касающихся нашей страны. Согласно исследованиям толкователей пророчеств Ванги, после 2021 года жизнь в Украине начнет улучшаться, так как для нее наступит благоприятное время. Снизится уровень конфликтности, и жители страны получат надежду на мир и покой. Также Украину ожидают большие перемены во всех сферах жизни, начнется укрепление международных связей, развитие культуры.

Когда появится лекарство от коронавируса?

Предсказывала Ванга в своих пророчествах и страшную эпидемию в 2020-2021 годах. Она не назвала болезнь, с которой придется столкнуться людям, но говорила, что эпидемия распространится по всему миру и унесет множество жизней. Согласно толкованиям пророчеств Ванги, лекарство может появиться в течение года с начала эпидемии.

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